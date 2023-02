Tebas: «Hay indicios para investigar al Barça penalmente»

«Hay indicios para investigar al Barça penalmente. Son hechos extraños y no habituales y se tienen que aclarar en la Fiscalía», reclamó este viernes el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que insistió en que el Barcelona no puede ser sancionado deportivamente, pero sí en los tribunales ordinarios de justicia. «Lo mejor es que se aclare en el ámbito penal. Si el Barcelona ha sido estafado por Enríquez Negreira, que sea condenado, y si el club ha estado implicado, que pague las consecuencias. No me extrañaría tampoco que haya sido estafado, tal y como lo veo», aseguró el máximo dirigente de la patronal de clubes.

«El Barça podría ser víctima de un estafador. Yo he visto de todo, amaños, intentos de amaños, gente que cobraba de dos clubes…», recordó Tebas. «Por los indicios que hay, es un delito de riesgo», comentó Tebas en alusión a los pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que no pueden ser sancionados en el ámbito deportivo, aunque sí en la vía penal. «Ninguna entidad deportiva puede buscar una sanción, porque los hechos han prescrito», insistió horas después de que se anunciase que la UEFA podría castigar al Barça en las competiciones europeas por su infracción.

«Si el caso llega a los tribunales nos personaremos en la causa», reiteró Tebas, que defendió la honradez de los colegiados y no puso en duda la honradez del colectivo arbitral: «Los árbitros nunca han tenido presión, según me han dicho». «Los árbitros los designa un comité, no el CTA», añadió.

Según Tebas, LaLiga «no puede estar pasiva ante lo que está pasando, pero tiene que aclararse en la Fiscalía de Barcelona». «Hemos considerado que si pusiésemos una denuncia penal, entorpeceríamos la investigación de la Fiscalía y se retrasaría mucho todo. También lo digo como abogado, pero si el caso llega a la justicia allí estaremos», incidió.