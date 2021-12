Tebas carga contra Florentino, el «'salvador' de la industria del fútbol»

Javier Tebas cargó este domingo contra Florentino Pérez, a quien calificó como el «supuesto 'salvador' de la industria del fútbol», a través de un comunicado en el que el presidente de LaLiga acusó al del Real Madrid de poner una vez más «toda su artillería mediática, de redes sociales y de presión política a descalificar un proyecto que es estratégico para el resto de los clubes», en alusión al acuerdo con el fondo de inversión CVC. «En los últimos meses el presidente del Real Madrid ha ejercido presiones en todas las instituciones deportivas y políticas al máximo nivel. Incluso dando lecciones de derecho», critica Tebas.

Según el máximo dirigente de la patronal, Florentino «ha demostrado todos estos años su falta de respeto y deslealtad, no solo frente a LaLiga, sino frente al resto de clubes, al incumplir sistemáticamente normas aprobadas por todos dirigidas al crecimiento y desarrollo de la competición». «Incluso a pesar de que éstas han sido validadas judicialmente, lo cual supone una mofa frente a los clubes cumplidores», lamenta Tebas, para quien el plan de financiación alternativo al de CVC denominado Proyecto Sostenible presentado por Florentino Pérez y los presidentes del Barcelona y del Athletic, «es más bien un intento de última hora de crear confusión y descarrilar un proyecto sólido y ejectutable que busca reforzar LaLiga».

«El Proyecto Sostenible no es ejecutable. Por el contrario, el Proyecto Impulso se ha diseñado para hacerlo completamente compatible con la realidad actual de todos los clubes y está listo para ser ejecutado tan pronto lo apruebe la asamblea (el próximo viernes día 10) si este es el deseo de los clubes», asegura Tebas. «Es evidente que recibir una propuesta del Real Madrid carece de toda credibilidad, puesto que sus palabras se ven desmentidas por su hechos. No es nuevo tener al Real Madrid en contra de cualquier iniciativa que mejore al colectivo de los clubes, pero en los últimos ocho meses hemos visto incrementarse de manera exponencial las acusaciones, presiones políticas y la agresividad. Siempre encaminadas a dañar reputacional y económicamente a LaLiga. Cabría preguntarse: ¿Por qué no quiere una Liga más fuerte y grande?», escribe Tebas en su carta.

«Afortunadamente, en este momento, ya todos los clubes y mucha parte de la sociedad conoce las maneras de hacer del Real Madrid o de su presidente, con descalificaciones continuas, ataques mediáticos con los medios de siempre, presiones políticas, presiones a otros agentes de la industria, ataques organizados en redes sociales que en estos meses estamos viendo continuamente», añade. «En su opinión, los demás no cuentan y tampoco saben gestionar sus clubes. Por eso, puede permitirse confundir y mandar mensajes orientados a sembrar incetidumbre», insiste Tebas, que también denuncia que «su proyecto personal de Superliga, o esta última maniobra el Proyecto Sostenible son piedras que pone en el camino del crecimiento común porque no le interesa una Liga más fuerte». «Va en contra de sus proyectos personales», afirma.