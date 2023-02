El checo Jantko, primer futbolista de la Liga que revela su homosexualidad

El futbolista checo Jakub Jankto, cedido por el Getafe al Sparta de Praga, reveló este lunes su homosexualidad en un vídeo publicado en sus redes sociales. El centrocampista, de 27 años, es el primer jugador de la Liga española que desvela que es gay, después de que hayan dado el paso alrededor de una veintena de futbolistas de otras ligas, tanto en activo como ya retirados.

«Como todo el mundo tengo mis fortalezas, mis debilidades, una familia, amigos, un trabajo que he realizado lo mejor que he podido durante años con seriedad, profesionalidad y pasón. Como todo el mundo quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor. Soy homosexual y no quiero esconderme más», proclamó en su vídeo el futbolista checo.

Jakub Jankto, internacional con la República Checa, antes de llegar al Getafe en el verano de 2021 jugó anteriormente en Italia, en el Udinese y la Sampdoria. El pasado verano fue cedido por el club azulón al Sparta de Praga, donde defiende sus colores en la presente temporada y regresará después del presente curso al Getafe.

«Jakub Jankto recientemente habló sobre su orientación sexual con la gerencia del club, el entrenador y los compañeros de equipo. Todo lo demás concierne a su vida personal. No hay más comentarios. No más preguntas. Cuenta con nuestro apoyo. Vive tu vida, Jakub. El resto da igual», fue la reacción del club en el que actualmente milita, el Sparta.

Entre los futbolistas que han confesado su homosexualidad se encuentran el autraliano Josh Cavallo, primer profesional en desvelar su orientación sexual, y el inglés Justin Fashanu, en la década de los 90.