«Gran Canaria está capacitada para competir por el Mundial 2030»

«Esta propuesta necesita del apoyo de la sociedad canaria. Desde que tuvimos el conocimiento, lo propusimos desde el Cabildo, armando un equipo de trabajo con el Ayuntamiento, Federación, la UD Las Palmas y el Gobierno. Nuestra propuesta es rigurosa y está capacitada para competir con otros territorios. Tenemos el tercer aeropuerto más frecuentado de España y la mejor planta hotelera. Y todo tipo de seguridades», indicó Antonio Morales durante el desayuno informativo llevado a cabo en el Gran Canaria Arena. «Trabajamos con firmeza y en ningún caso vamos a renunciar, exigiremos transparencia y defenderemos los intereses de Gran Canaria», añadio el presidente del Cabildo.

Asimismo, el arquitecto del Instituto Insular de Deportes (IID), Ricardo Pereira, trató de dar un poco de luz a todas las cuestiones técnicas, divididas en dos etapas. Según aseguró, el plazo es 2027 y, aunque Gran Canaria no acabe siendo sede, la consigna es concluir el Estadio.

Adecuar y ampliar la Grada Naciente, así como crear un nuevo espacio de llegada de los equipos, adaptar los bajos de las gradas, serán los primeros pasos a realizar. Las áreas de aparcamiento también se ampliarán, ya que es un requisito indispensable de la FIFA. La cuantía total ascendería a los 79 millones de euros.

Por su parte, el gerente de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, colocó la isla como el punto perfecto con los diferentes destinos. «Tenemos muchísimas conexiones con Europa y si la selección que viene a jugar pertenece a África, también. He estado en aeropuertos de posibles sedes como Vigo, Gijón o San Sebastián. Ninguna tiene nuestro aeropuerto, el tercero con más movimientos de todo el país. Trabajamos también para la sostenibilidad y turísticamente contamos con una alta planta hotelera», aseveró.

Asimismo, Aridany Romero, consejero de Deportes, añadió que «no estamos improvisando». «Un candidatura de España tiene que tener una isla. Y Baleares no se ha presentado. Somos el mejor nexo de unión intercontinental. Tenemos todos los condicionantes. Solo pedimos que no se cambien las reglas del juego en mitad del partido. Hay dificultades en Valencia, Gijón o Zaragoza. Aquí todos nos hemos unido, estamos a una. Tenemos solvencia económica y haremos todos los esfuerzos para ser sede en 2030. Es una oportunidad para Gran Canaria. Es el progreso de una tierra. No renunciaremos a esta posibilidad«, dejó bien claro Romero en una contundente y eficaz intervención que coronó los aplausos de todos los presentes.