Galtier, entrenador del PSG, acusado de racista

El PSG y su entorno son una fuente inagotable de noticias, sobre todo tras el enésimo fracaso del equipo parisino de dueños cataríes en la Liga de Campeones. Esta vez el escándalo no ha llegado por alguna declaración de Mbappé, el futuro de Messi y la situación de Sergio Ramos, sino por unas gravísimas acusaciones de racismo contra Christophe Galtier, el actual entrenador de este club.

El técnico, muy cuestionado ya por razones estrictamente deportivas, se ha visto acorralado por los tremendos comentarios de Julien Fournier, exdirector de fútbol del Niza, club que dirigió el técnico galo hace dos temporadas. Un curso, el 21-22, bastó para que las relaciones explotasen.

Fournier ha puesto a disposición del periodista Romain Molina y del medio RMC Sport un correo electrónico que envió desde su dirección. En él aparecen comentarios racistas atribuidos a Galtier y que el exdirector de fútbol del Niza ya denunció ante su club.

Meses atrás, Fournier ya se expresó de forma crítica pero no tan explícita sobre Galtier: «Si explico las verdaderas razones por las que discutimos, porque esa es realmente la palabra, Christophe ya no entrará en un vestuario, ni en Francia ni en Europa. Fue indirectamente relacionado con el fútbol. Son cosas que me tocan profundamente», afirmó entonces.

Ahora, ha trascendido un correo remitido a finales de la pasada campaña por Fournier a Dave Brailsford, propietario del Niza. Se refiere a un problema sucedido el 9 de agosto de 2021, poco después del aterrizaje del técnico en el club: «Galtier llegó a mi oficina y saludó a su hijo, quien me dijo 'puedes consultar con mi padre lo que te digo'». John Valovic-Galtier es el hijo adoptivo del entrenador francés y también su agente.

«Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Christophe sobre la discusión que acababa de tener y le pregunté si todo era cierto. Entonces me respondió que sí y que había que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que, efectivamente, no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo», denunció el exdirector deportivo del Niza.

Escándalo

Fournier profundiza sobre aquel polémico encuentro en ese mail que ahora ha trascendido. «Galtier dijo: 'Ayer, fui al restaurante y todos se me echaron encima diciendo que tenemos un equipo de negros. Julien, debes darte cuenta en qué ciudad estamos, estamos en la ciudad de Jacques Médecin (exalcalde de Niza), y nuestro equipo no corresponde a lo que la gente quiere'. «No hubo argumento deportivo sino solo argumentos religiosos o de color de piel».

Se produjo también otra reunión en la que el hijo de Galtier quiso verse con urgencia con Fournier «porque consideraba insostenible la situación de su cliente»: «'Julien, no va bien. Mi padre estaba llorando ayer, no te das cuenta'. Le pregunto qué pasa y me explica que este equipo no se parece a él, que no podemos seguir así. Le pedí que explicara sus palabras para poder entender mejor y me dijo: 'Has construido un equipo de mierda'. Le pedí que fuera más específico y luego agregó: 'Solo hay negros y la mitad de su equipo está en la mezquita el viernes por la tarde...'. Le indiqué al Sr. John Valovic-Galtier que estaba escandalizado por sus observaciones y le pedí que abandonara mi oficina inmediatamente».

Al Khelaïfi se plantea destituirle

El PSG ha reaccionado enseguida a través de Nasser Al Khelaïfi, su mandamás catarí. De acuerdo con la información de RMC Sport, el presidente del conjunto parisino ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos y averiguar si, efectivamente, Galtier pronunció esas palabras de forma dos meses después de haber sido nombrado entrenador del Niza. Si se confirman los hechos, Galtier será destituido a pesar de que Al Khelaïfi desembolsara 10 millones de euros para ficharle en junio del año pasado.

Mientras tanto, el Collectif Ultras, el grupo radical que impone su ley el Parque de los Príncipes, también se ha pronunciado respecto al llamado 'caso Galtier'. En un comunicado emitido en las redes sociales, los hinchas parisinos han pedido responsabilidades y exigido la destitución del exentrenador del Niza si se confirman sus manifestaciones racistas.