El fútbol femenino alza la voz: «Es inaceptable, se acabó»

Luis Rubiales se aferra a su silla presidencial en la Real Federación Española de Fútbol y las reacciones en el mundo del fútbol no se han hecho esperar. Alexia Putellas la reina del balompié femenino se ha pronunciado por primera vez sobre la polémica del beso entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso, tras el discurso del mandamás federativo. «Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera, Jenni Hermoso», ha clamado en un tuit contundente. Tras los hechos, el vestuario de la selección mantuvo el silencio, dando apoyo público a la delantera siempre que ha sido necesario.

La delantera del Barcelona es la primera jugadora de la actual campeona del mundo en pronunciarse tras lo acontecido este viernes en la Asamblea. Se unió a la doble Balón de Oro otras muchas como Cata Coll, guardameta de la España femenina triunfadora en Australia. «Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabó», dijo la internacional, con el mismo parecer que Athenea del Castillo o la MVP del pasado Mundial femenino, Aitana Bonmatí. «Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera», señaló.

Además, el presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, anunció su dimisión del cargo de presidente del Comité Nacional del Fútbol Femenino al ser el único miembro de la federación española que ha exigido la dimisión de Luis Rubiales durante la Asamblea y en la que el máximo jefe del organismo ha rechazado dejar el cargo.

También ha emitido un comunicado la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que es precisamente el sindicato que dirigió Rubiales durante años. Tras calificar el discurso de su expresidente como «bochornoso», la AFE ha considerado que ante «el esperpento protagonizado, Luis Rubiales no debe seguir estando ni un minuto más al frente de la RFEF». A renglón seguido, el sindicato lamenta que «Jennifer fue quien se encontró en una posición de debilidad ante un superior que increíblemente ha querido presentarse como la víctima con sus explicaciones en la Asamblea». La AFE considera, asimismo, que tras esta Asamblea, «la imagen del deporte español, tanto a nivel nacional como internacional, vuelve a quedar seriamente dañada por Luis Rubiales, que con sus acciones cada día pone más en peligro la candidatura de España para organizar el Mundial 2030».

Uno de los primeros en mostrar su parecer fue Iker Casillas, claro y escueto: «Vergüenza ajena». Minutos después, concretó: «Tendríamos que estar estos cinco días hablando de nuestras chicas, de la alegría que nos dieron a todos, de presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…». Para varios futbolistas tampoco ha pasado desapercibido el 'speech' del presidente de la Federación, incluso para algunos, como David De Gea, que suelen mantener un perfil bajo en redes, han roto su silencio. «Me sangran los oídos», apostilló el exportero del Manchester United.

Por otro lado, Borja Iglesias confesó en redes estar «flipando», además de anunciar su renuncia a la Selección «hasta que las cosas cambien». Su compañero en el Betis, Héctor Bellerín, también se pronunció al respecto: «Es de auténtica vergüenza. Son hechos por los que alguien no puede quedar impune».