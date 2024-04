«En el fútbol se acaba perdonando todo y prevalece el lado humano»

Pacuco Rosales se lo toma de la mejor manera eso de alcanzar los 75 años, efeméride que celebra este martes. «Llegamos a estas alturas del campeonato en plena forma», asegura tirando, como no podía ser de otra manera, de símil deportivo. Historia del fútbol canario y emblema ineludible en la edad moderna de la UD, con ese ascenso de 1996 en Elche que sigue brillando como un diamante en la memoria colectiva, Pacuco sopla las velas desde la serenidad que le da el haber llevado una vida plena y en la que continúa sintiendo el cariño de la gente. Compartir su tiempo es, a partes iguales, una lección de experiencia y sabiduría. Un lujo.

-¿Cómo lleva eso de tener ya 75 años, edad respetable donde las haya?

-Lo importante es la salud y me siento muy bien. Físicamente me encuentro perfecto y hasta yo mismo estoy sorprendido de estar ya con 75 años. Casi ni me lo creo...

-Siempre con el fútbol en vena.

-No voy a ver mucho fútbol de Tercera División por asuntos familiares. Pero de la UD lo veo todo. Cuando juega en casa voy al estadio y por la tele veo los de fuera. El fútbol no lo abandono nunca.

-¿Se sigue sintiendo entrenador pese a que dejó de ejercer hace tiempo?

-Eso se te queda dentro. El gusanillo siempre está. Y con amigos que han sido jugadores y entrenadores, incluso perteneciendo la UD, debatimos cosas. Por ejemplo con Deivid, Luis Helguera o Vicente Gómez tuve la oportunidad de hablar hace poco, cuando acudí a varios entrenamientos de la UD. Me encantó esa invitación y la experiencia la disfruté muchísimo, sabiendo que las sesiones son a puerta cerrada. El equipo entrenó a un ritmo enorme y ahora comprendo que Pimienta tenga un grave problema cuando debe decidir a quien pone. Si pudiera, alinearía a los 25 de la plantilla atendiendo a su nivel de implicación y compromiso.

-El equipo está de capa caída por sus últimos resultados pero la permanencia no peligra. A su juicio, ¿se valora lo que se tiene?

-Tenemos que estar disfrutando de esta UD porque en verano no podíamos pensar que íbamos a estar así, con 37 puntos. Nos ha dado muchas alegrías, aunque ahora tenemos un bache deportivo y de resultados. Pero por trabajo y pelea, nada se le puede decir a los chicos. En el último encuentro se hicieron muchas cosas bien. Ahora viene el Sevilla, que viene apretando e irá a por todas. Nosotros tenemos que sacar este partido adelante para alcanzar esos 40 puntos de la estabilidad definitiva. Esta semana de descanso nos ha venido bien. Incluso así se lo dije a Xavi García Pimienta cuando estuve en Barranco Seco y él me dijo que pensaba lo mismo porque eso iba a relajar un poco a todos y ayudaría a romper la dinámica. Ganando al Sevilla todo cambia. Pero, en general, me quito el sombrero por la campaña actual.

-¿Cree que va a seguir Pimienta? Es el tema estrella ahora en la UD...

-De esas cosas no he hablado nunca con él y ni me he atrevido a preguntarle porque son temas personales. Cada vez que me ve se alegra mucho, al igual que su segundo entrenador, y me tratan de maravilla. Hasta ahí llego. Seguramente Luis Helguera ya esté trabajando para prepararse ante lo que pueda pasar porque Pimienta ha dicho que hasta final de temporada no lo comunicará. No sé si el club puede esperar hasta junio sin tener algo en la recámara. El fútbol es así. La gente va y viene.

-¿Le gustaría que se quedara?

-Por supuesto. Tiene una tremenda personalidad y carácter. Sabe lo que tiene y sabe lo que hace. Sería un gran beneficio para la UD que se se quedara con nosotros.

-De esta UD, ¿qué es lo que más le llama la atención?

-Ha tomado la decisión de jugar de una forma y no ha cambiado. A veces ni yo estoy de acuerdo en que se hagan tantos pases en la zona defensiva, pero ese es el juego que se ha adquirido. No se da un patadón cuando a veces debería darse. Y con este estilo ha conseguido 37 puntos y ganando muchos partidos fuera de casa, algo que en otras etapas en Primera no sucedía. Dando siempre la talla. Todo el mundo habla de esta valentía a la hora de plantear los partidos y con muchos futbolistas que antes no habían actuado en Primera. Eso tiene un un gran mérito. No siempre se ha tenido la suerte merecida, pero ni así se ha cambiado ese planteamiento.

-¿Se sigue sintiendo en la UD como en su casa?

-Cuando necesito hablar o preguntarle algo al presidente, siempre me contesta. Trato de no molestarle mucho. Una de las veces que fui a Barranco Seco me vio y me dio un abrazo. Hablo del presidente como de toda la gente del club y que me hacen sentirme muy querido. Siempre que he necesitado algo del club, lo he tenido. Hace poco pude ir a ver en el Bernabéu a ver un Real Madrid- Athletic de Bilbao y toqué la puerta de la UD por si me podían facilitar las entradas, aunque luego fue Arencibia, el presidente de la federación de aquí, el que me ayudó y al cual de agradezco todo.

-El idilio suyo con la afición es permanente y está blindado al tiempo.

-Para mí es un orgullo que eso suceda. Y cada día me pasan cosas bonitas en ese sentido. La última, el miércoles por la tarde quieren que yo le regale una camiseta firmada por los jugadores de la UD a un señor que tiene su casa pintada de amarillo y azul. Un forofo total. Siempre estoy a disposición de todo lo que quieran de mí. Cada vez que voy al estadio, a veces me cuesta una hora llegar desde la Fan Zone a la puerta de entrada del estadio. Me paran, los padres le dicen a los niños lo que se hizo en mi época y eso me enorgullece. Ese ascenso marcó a toda Gran Canaria y eso se sigue respirando.

-Mira para atrás y le debe mucho a la pelota.

-La pelota para mí lo ha sido todo. Pese a que estuve 37 años trabajando en el Servicio Canario de Salud, siempre lo compaginé con el fútbol. A nivel de jugador, por dos graves lesiones, no pude llegar al sitio que hubiese querido. Pero, a nivel de entrenador, cumplí mis sueños. Dirigir a la UD, tener un gran éxito con este equipo, incluso dirigir fuera de Canarias como cuando llegué al Córdoba, una etapa en la que saqué al equipo de abajo hasta que me cesaron porque querían imponerme las alineaciones. Si miro para atrás me acuerdo de todos los equipos.

-Ese Mensajero, a mitad de los noventa, que usted aupó a la cima acaba de hundirse con otro descenso a Tercera.

-Me dolió muchísimo. Hay muchas penurias en nuestro fútbol regional. Antes era impensable que esto le pasara a todo un Mensajero.

-El fútbol regional floreciente que usted conoció, aquel Vecindario al que llevó a Segunda, ya ni existe. ¿Qué ha pasado?

-Es la economía. Ya las empresas no están por la labor de apoyar a los clubes, pese a que eso ahora desgrava. Pero, por lo que sea, no quieren, quizás porque la situación no es tan boyante como antes o, también, porque temen que si dan en un sitio vengan de otros a pedirle lo mismo. Ahora los chavales cobran en Segunda 200 euros o menos. Hace poco hablé con un amigo entrenador que ejerce en categoría regional y me dijo que estaba solo, sin delegado ni preparador físico ni masajista. Que solo disponía de doce jugadores y a uno tuvo que pagarle de su bolsillo un billete para que fuera a jugar a Tenerife. Y lleva siete meses sin cobrar. No se ha marchado por compromiso con los futbolistas que se han quedado. Sentí mucha pena pero le animé a seguir por los futbolistas.

-Nunca fue de colgarse medallas, pero hizo debutar a Juan Carlos Valerón en la UD y dio la alternativa en categoría profesional a David García, en Segunda B con el Vecindario. Uno y otro ya se sabe lo que han significado en la historia del club.

-Solo facilitaba que debutaran porque así se lo ganaron. Luego ellos siguieron su evolución y han sido lo que han sido. David García sigue jugando y hasta mete goles con el Tamaraceite. Jugó 474 partidos en la UD, lo que nadie. Valerón ha sido una eminencia. Los dos se ganaron lo que hicieron y me alegro mucho por ellos.

-Dicen que los jugadores le siguen tratando como si fuese el míster...

-Estoy en varios grupos de whatssap, tanto con el Mensajero, al que dirigí hace 30 años, como con los veteranos de la UD. Y mantengo muchos contactos con jugadores a los que dirigí.

-¿Eso es lo mejor que deja el fútbol, por encima de ascensos y distinciones?

-Sí. Es un orgullo que, incluso habiendo tenido diferencias con algún jugador, luego se perdona todo y prevalece el lado humano. Con algún jugador al que llegué a apartar de empleo y sueldo por tema disciplinario ahora mantengo una gran relación.

-Esa foto suya a hombros en Elche...

- (Resopla) Es que ese ascenso no fue de la UD, fue de toda Gran Canaria. Teníamos que conseguirlo, estaba prohibido fallar. En aquel partido en Elche lo hicimos todo perfecto. No se puede resumir con palabras lo que significó aquello.

-Sin VAR y sin redes sociales...

-Ahora todo ha cambiado. Ahora se simulan más agresiones que antes y pese a que hay cámaras en todas partes. No hay un criterio arbitral. Por eso disfruto viendo el fútbol inglés. Se dan leña pero sin simulaciones, sin cuentos. Inglaterra es un ejemplo. Debemos aprender de ellos en muchas cosas porque es una pena que nos estemos cargando nuestro campeonato por esto.

-¿En qué entrenador se siente reflejado ahora? Javier Aguirre, del Mallorca, comentaba hace poco que no se ve en el gremio actual por su manual por su forma de entender la profesión. ¿Le pasa lo mismo a usted?

-A mí hay entrenadores que me gustan mucho. Valverde siempre ha sido un hombre discreto, que dirige a sus equipos, y muy bien, si armar un espectáculo en la grada. Arrasate, del Osasuna, o Imanol, de la Real, también han hecho cosas muy importantes desde la sencillez, la honradez, la elegancia en el respeto del juego.

-Que cumpla muchos más.

-De momento, 75 no me los quita nadie...