Ni bebidas azucaradas ni alcohol, aunque en esta Eurocopa solo se anuncie cerveza 0,0. Es el mensaje que se ha lanzado con solo dos sencillos gestos de otros tantos futbolistas. El de Cristiano Ronaldo retirando la Coca-Cola de la mesa antes de una rueda de prensa ha creado escuela, al menos en Paul Pogba, que hizo lo mismo con la cerveza Heineken –sin alcohol, aunque probablemente él no lo supiera– tras la victoria de Francia ante Alemania.

El caso es que sus acciones, en defensa de la salud -siempre será un buen consejo beber agua-, han tenido efectos secundarios: el perjuicio de unos patrocinadores de los que ellos mismos o sus clubes y federaciones, que también les pagan, cobran. Y de paso la estigmatización de una bebida, en el caso de la cerveza 0,0, sin alcohol. No era su intención, pero así ha sido.

Si antes del partido frente a Hungría el de Madeira retiró las bebidas para recomendar que se bebiera agua, Pogba se limitó a quitar el solitario botellín (dejó las de agua y las de bebida carbonatada, todas ellas colocadas allí por motivos publicitarios), pero sin hacer comentarios, antes de comenzar la conferencia de prensa. Un breve silencio y acto seguido el centrocampista del Manchester United comenzó a responder a las preguntas de los periodistas.

Vídeo.

La cerveza era sin alcohol para cumplir la normativa, y el mensaje que quería transmitir, muy claro: nada de alcohol. Lo que pasa es que le salió el tiro por la culata. En un intento de defensa de la salud, vetó simbólicamente una bebida que no resulta perjudicial. La acción de Cristiano Ronaldo, que no permite a su hijo consumir ese tipo de bebidas y en general alimentos azucarados, se ha estimado en una pérdida para Coca-Cola de 4.000 millones en cotizaciones. No se han hecho cálculos sobre el gesto del francés, pero conviene tener en cuenta que, al margen de cotizaciones y perjuicios comerciales, todos los futbolistas y sus selecciones (también los clubes) mantienen contratos publicitarios con este tipo de marcas que redundan en sus ingresos.

Resulta curioso que el portugués no haya tenido inconveniente en protagonizar en otras ocasiones anuncios de una casa de apuestas de póquer y casino online. Tampoco es el único deportista que lo ha hecho. Se trata de un negocio en auge, el de las apuestas y casinos, que ha hecho saltar las alarmas sanitarias por haberse convertido en un peligro potencial para los más jóvenes, colectivo en el que en lo últimos años ha aumentado los casos de ludopatía. La actitud del delantero luso ha sido en este caso muy diferente, puesto que las casas de apuestas no solo patrocinan distintos clubes y competiciones en los que ha militado y participa, sino que no se ha limitado a aparecer junto a sus logos como impone el protocolo. Ha llegado a protagonizar una campaña.

En cuanto a las motivaciones, en el caso de Ronaldo la decisión de retirar las botellas de Coca-Cola resulta obvia: su preocupación por los efectos de las bebidas carbonatadas y azucaradas en los jóvenes, y su recomendación de beber agua no puede ser más saludable. Lo mismo ocurre con Pogba, pero es probable que el de Lagny sur Marne lo haya hecho por causas religiosas. Musulmán practicante, retiró el alcohol en un gesto que tiene mucho de simbólico, pero que mostraba además una anecdótica contradicción.

Multitud de países, entre ellos España, prohíben la publicidad de bebidas alcohólicas, incluso de baja graduación en cierto horario. Lo mismo ocurre con el patrocinio de eventos deportivos y equipos, y las cerveceras han encontrado un modo de seguir publicitándose: anunciar su versión 0,0 (la denominada cerveza sin tiene una pequeña proporción alcohólica). Así no infringen la ley y al mismo tiempo su imagen sigue presente, puesto que el único cambio que se incluye son los dígitos 0,0 y en muchos casos un cambio de tonalidad en el imagotipo, aun así plenamente reconocible.

Pogba había recibido pocos minutos antes el reconocimiento al mejor jugador del partido y había posado con el logo de esa misma marca patrocinadora del galardón, sin bien en esa ocasión le era imposible retirarlo y tampoco se puede asegurar que el francés fuera consciente incluso de su presencia. Ahora resta por comprobar si el gesto ha creado definitivamente escuela o habrá más casos. Y, al mismo tiempo, qué decidirán unas marcas que invierten ingentes cantidades en publicidad en el deporte.