El Gobierno recula y permite la vacunación exprés de la selección

El positivo de Sergio Busquets ha dinamitado la hoja de ruta de la selección española en su camino hacia la Eurocopa, condicionada por el confinamiento del equipo y de los trabajadores que rodean a los integrantes del combinado nacional. Los jugadores de Luis Enrique están aislados en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, donde ya no se entrenan en grupo y cumplen con las medidas sanitarias encaminadas a frenar la aparición de un posible brote. Al menos recibieron una buena noticia en la tarde-noche del lunes, cuando las pruebas PCR realizadas a la plantilla y toda la delegación arrojaron resultados negativos. Un pequeño respiro que deberá ser refrendado en los próximos días con más test y controles. También Portugal, rival en el amistoso del pasado viernes, obtuvo resultados limpios.

Hace tiempo, los responsables de La Roja solicitaron a las autoridades incluir en el plan de vacunación a los miembros de la 'burbuja de España', solicitud que cayó en saco roto. Hasta el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, pidió el viernes a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que autorizara la inmunización de este grupo de deportistas, concentrados desde el 31 de mayo, pero tampoco obtuvo luz verde. El Gobierno tratará el asunto este martes y todo indica que reculará permitiendo la vacunación con Janssen.

La institución presidida por Luis Rubiales ya mostró su malestar con el Ejecutivo por no haber incluido inicialmente a la selección dentro del protocolo de vacunación confeccionado por Sanidad. Las federaciones italiana, belga y francesa, entre otras, fueron respaldadas por sus respectivos gobiernos y pudieron inmunizar a sus futbolistas. Sin embargo, los deportistas olímpicos españoles sí han podido recibir la protección de cara a los Juegos de Tokio gracias a un acuerdo entre el COE y el Ministerio encabezado por Darias. De ahí que los responsables de La Roja hayan denunciado este trato desigual y pedido la aplicación del mismo criterio. No se avanzó, pero el contagio de Busquets –aislado en su domicilio– ha sacudido los cimientos del combinado nacional y por eso parece que el Ejecutivo validará los pinchazos. La carga viral del capitán era baja y existe la esperanza de que el virus no se haya propagado en el vestuario, reforzada por los análisis conocidos anoche. Por si acaso Luis Enrique convocó ayer de urgencia a Brais Méndez (Celta), Rodrigo (Leeds), Fornals (West Ham), Soler (Valencia) y Albiol (Villarreal), además de otro grupo que llegará mañana. En principio, se les incluye para entrenar en solitario y cubrirse por si hay un brote.

Planes alterados

Los jugadores están separados, cada uno en su habitación y trabajando de forma individual. Ayer bajaron a desayunar por turnos y el ritual se repitió con la comida, que buscaba organizarse al aire libre. Las precauciones son extremas porque más casos pondrían en serios aprietos a Luis Enrique, quien deberá variar su plan para llegar en las mejores condiciones posibles al partido de lunes frente a Suecia. El amistoso contra Lituania lo jugará la sub-21 con Luis de la Fuente al frente, una solución de urgencia para evitar la suspensión del choque. Todo es incertidumbre en Las Rozas, con test diarios de antígenos y PCR. Además, se trabaja contra el reloj para tratar de averiguar el origen de la infección.

No hay ninguna duda de que la preparación para la Eurocopa se ha visto seriamente comprometida por el positivo de Busquets, justo a una semana del estreno en La Cartuja frente a Suecia. Es más, la plantilla disfrutó el domingo de un día libre y se fue a comer a Torrelodones, aunque siempre respetando el protocolo anticovid de la UEFA. Hay miedo a más contagios, aunque en el seno de la selección son optimistas y piensan que el problema no irá a mayores. Aun así, en el mejor de los casos, los futbolistas no recuperarán la normalidad en días y tampoco podrán llevar a cabo la puesta a punto programada para la última semana previa a la Eurocopa. Habrá que cuidar el físico todo lo que se pueda y no perder el contacto con la pelota, en grupos muy reducidos y con distancia de seguridad. Muchas limitaciones antes de una cita extremadamente exigente.

Suecia, el primer rival de España en el torneo continental, está atenta a lo que ocurre en Madrid. No quita ojo a lo que pasa en Las Rozas, donde la actividad es mínima. En cualquier caso, la selección estará el lunes en Sevilla y bajo ningún concepto se contempla la posibilidad de que la sub-21 tenga que reemplazar a los 'mayores'. De acuerdo con el reglamento UEFA, si un equipo dispone de al menos 13 futbolistas –portero incluido–, el partido se celebrará según el calendario previsto. Si el número de efectivos es insuficiente, el duelo se reprogramaría dentro de las 48 horas siguientes. Solo si nada de esto funciona, entonces se daría el encuentro por perdido (3-0). En la selección están a la expectativa, pendientes de test y vacunas, confiados en salvar la situación. Pero el susto está en el cuerpo, una mala manera de encarar la Eurocopa.