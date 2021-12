Los tres exámenes de La Roja

Dice Luis Enrique que no se fía de ninguno de los rivales a los que España se enfrentará en la primera fase de esta extraña Eurocopa. De hecho, el mensaje que transmite en el vestuario es que el examen al que se enfrentan a partir del 14 de junio ante Suecia, Polonia y Eslovaquia es complicado y no sólo servirá para la clasificación y el pase a octavos, sino que establecerá el grado de cohesión de un grupo joven, con muchos rostros desconocidos para el aficionado, que llega a la cita rodeado de una gran incertidumbre. Suecia, con el goleador de la Real, Alexander Isak; Polonia, con el posiblemente mejor '9' del mundo, y Eslovaquia, con Hamsik como arma más peligrosa, pondrán a prueba la solvencia y la fiabilidad en un gran torneo de la nueva generación de futbolistas que dirige el técnico asturiano. Precisamente, el futuro de Luis Enrique dependerá del papel que represente España en la Eurocopa. Una eliminación prematura le pondría a los pies de los caballos. Y él lo sabe.

SUECIA (14.06.21) La difícil misión de Isak: suplir la magia de 'Ibra'

Suecia presenta al goleador de la Real como el hombre llamado a hacer olvidar a la estrella nórdica del Milan, que no ha podido recuperarse de sus molestias de rodilla

Vídeo. El jugador de la Real Sociedad llega a la Eurocopa con el aval de los 17 goles en Liga. / Óscar Chamorro / Rodrigo Parrado / Virginia Carrasco

La selección sueca se situó en el foco del fútbol mundial el pasado 16 de marzo, cuando el posiblemente mejor jugador en la historia del país, Zlatan Ibrahimovic, anunció su regreso al combinado nacional de cara a la Eurocopa. El retorno del delantero del Milan, donde vive una segunda juventud, con 15 goles en 19 partidos de la Serie A y el regreso de los 'rossoneri' a los puestos Champions, le daba al ya veterano seleccionador Janne Andersson una carta de primer nivel.

Ibrahimovic finalmente no estará, pues el tratamiento conservador que deberá seguir por sus problemas en la rodilla le tendrá varias semanas en fuera de juego, pero Suecia sigue teniendo pese a este revés una buena nómina de futbolistas, que la convierten en un enemigo a tener en cuenta. El joven ariete de la Real Sociedad Alexander Isak no es un mal sustituto, tal y como acreditan sus 17 goles en Liga, un registro solo superado por los grandes nombres del campeonato.

No es el único futbolista de garantías en la convocatoria sueca, que también cuenta con el extremo del Leipzig Emil Fosberg, un jugador importante en los esquemas de Nagelsmann y puntal del equipo que en la temporada 2019-20 llegó a las semifinales de Champions. En defensa, el líder es el central del Manchester United Victor Lindelöf, un fijo para Ole Gunnar Solskjaer. Más dudas deja el portero Robin Olsen, que ha contado poco esta campaña en el Everton y ha sido superado en los últimos partidos por Kristoffer Nordfeldt, del Genclerbirligi turco.

Además de Isak, prometen otros jóvenes como el extremo de la Juventus Dejan Kulusevski, que goza de muchos minutos en la 'Vecchia Signora', y el ariete del Spartak de Moscú Jordan Larsson, hijo del mítico Henrik Larsson, que presenta como acreditación 15 dianas esta campaña en la liga rusa, en la que también juegan el veterano delantero Marcus Berg y los centrocampistas Viktor Claesson y Kristoffer Olsson, los tres del Krasnodar.

Suecia presenta una rica tradición en la historia del fútbol, con hasta cuatro presencias en las semifinales de un Mundial, aunque dos de ellas datan de Francia 1938 y Brasil 1950. Más reciente es el tercer lugar en Estados Unidos 1994, donde a la selección liderada en el apartado goleador por el delantero Kennet Andersson solo claudicó ante la campeona, Brasil. En la Eurocopa, el combinado escandinavo debutó en 1992, cuando como anfitriona llegó a las semifinales. Desde entonces no ha tenido la misma fortuna, pues aunque salvo en Inglaterra 96 estuvo en todas las fases finales del torneo, solo en Portugal 2004 superó el grupo inicial.

A esta edición del torneo llega desde el mismo grupo clasificatorio que España, que venció 3-0 en el Bernabéu. Se verá de nuevo las caras con el combinado de Luis Enrique camino del Mundial de Catar 2022.

LA CONVOCATORIA Porteros Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt y K-J. Johnsson.

Defensas P. N. Lindelöf, M. Lustig, M. Danielson, Emil Krafth, L. Augustinsson, F. Helander, P. Jansson, A. Granqvist y Martin Olsson.

Centrocampistas S. Larsson, J. Cajuste, G. Svensson, V. Claesson, Albin Ekdal, E. Forsberg, Dejan Kulusevski, K. Olsson, M. Svanberg y Ken Sema.

Delanteros R. Quaison, Marcus Berg, A. Isak y J. Larsson.

POLONIA (19.06.21) Lewandowski lidera a una selección con buenos escuderos

El delantero del Bayern sobresale en un conjunto polaco que logró el billete de forma muy holgada

Vídeo. El delantero del Bayern estará arropado por nombres ilustres. / Óscar Chamorro / Rodrigo Parrado / Virginia Carrasco

Polonia se presenta como el rival a priori más duro para España. Lo es por el factor Robert Lewandowski, el mejor '9' del mundo en cuanto a la faceta goleadora, al fin y al cabo lo primero que se le demanda a un delantero al uso. Pero más allá de un ariete absolutamente diferencial, también tiene un buen bloque en el que destacan un puñado de nombres ilustres.

El voraz futbolista del Bayern es el líder absoluto del combinado nacional polaco, dirigido por el exfutbolista portugués Paulo Sousa. Hasta un total de 48 goles en 40 partidos oficiales con el Bayern esta temporada hablan a las claras de su nivel actual. En su selección no está rodeado de estrellas, como en Múnich, pero cuenta con buenos escuderos.

Otro nombre destacado en Polonia es el portero Wojciech Szczesny, que aunque no ha vivido su mejor campaña en la Juventus, es un guardameta de ciertas garantías y además está en el momento cumbre de su carrera. Otro jugador de la Serie A italiana, el centrocampista del Nápoles Piotr Zielinski, se perfila como puntal para Sousa en la medular, ya que es clave por su gran capacidad de llegada al área contraria, como acreditan sus 10 goles y 13 asistencias esta temporada con el conjunto partenopeo.

El exsevillista Grzegorz Krychowiak, actualmente en el Lokomotiv de Moscú, aporta solidez en la medular y el delantero Arkadiusz Milik constituye otro buen recurso ofensivo después de recuperar su mejor nivel en el segundo tramo de la campaña, tras su llegada al Olympique de Marsella.

Aunque vivió su particular etapa dorada entre las décadas de los setenta y ochenta, con dos terceros puestos en los Mundiales de Alemania 74 y España 82 de la mano de los legendarios Lato y Boniek, Polonia no debutó en una fase final de la Eurocopa hasta Austria y Suiza 2008, donde no pasó de la fase de grupos. Tampoco lo hizo en 2012, cuando ejerció como coanfitriona junto a Ucrania. Sin embargo, ya en 2016 en Francia, superó con suficiencia la fase inicial, eliminó a Suiza en los penaltis en octavos de final y solo otra tanda de penas máximas ante la posterior campeona, Portugal, pudo frenar su buena trayectoria en cuartos.

A esta Eurocopa, la cuarta de su historia, llega el combinado polaco con la suficiencia que da una clasificación más que solvente. Fue la mejor del grupo G, con ocho victorias, un empate y solo una derrota, para un total de 25 de 30 puntos posibles. Superó con claridad a Letonia, Israel, Eslovenia, Macedonia del Norte y Austria, cediendo tan solo una derrota en territorio esloveno y un empate en Varsovia ante la selección austriaca, clasificada también para la fase final como segunda.

LA CONVOCATORIA Porteros Wojciech Szczesny, Radoslaw Majecki, Lukasz Skorupski y Lukasz Fabianski.

Defensas Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus, Bartosz Bereszynski, T. Kedziora, K. Glik, P. Dawidowicz, K. Piatkowski, Michal Helik y Jan Bednarek.

Centrocampistas Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Jakub Moder, K. Linetty, M. Klich, S. Szymanski y K. Kozlowski.

Delanteros K. Jozwiak, P. Placheta, P. Frankowski, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Swiderski, Dawid Kownacki y Jakub Swierczok.

ESLOVAQUIA (23.06.21) Una cenicienta de muy mal recuerdo

Llegada a la Eurocopa desde los 'play-off' de la Liga de Naciones, ya complicó la vida a España en la clasificación para Francia 2016

Vídeo. Hamsik, a sus 34 años, sigue siendo la referencia de la selección eslovaca. / Óscar Chamorro / Rodrigo Parrado / Virginia Carrasco

Eslovaquia es por potencial el rival a priori más sencillo de los que España se encontrará en el grupo E, pero no por ello deja de suponer un cierto peligro. El propio historial de enfrentamientos entre ambas selecciones sirve como advertencia, pues una sorprendente y dolorosa derrota en Zilina (2-1) en octubre de 2014, en el inicio de la clasificación para la Eurocopa de Francia 2016, abrió de nuevo la herida reciente del Mundial de Brasil, de infausto recuerdo.

Aquella inesperada caída obligó a La Roja aún dirigida por Del Bosque a ir a contracorriente durante toda la clasificación, aunque acabase por conseguir el billete y como primera. Casi una década antes, Eslovaquia y España ya habían cruzado sus destinos en el camino hacia una fase final, en ese caso el Mundial de Alemania 2006, en una inquietante repesca que los pupilos de Luis Aragonés dejaron encarrilada con el 5-1 del Vicente Calderón, antes del 1-1 de la vuelta en Bratislava.

En esta selección eslovaca sigue tirando del carro Marek Hamsik, aunque su versión actual, cerca de cumplir los 34 años y en las filas del Goteborg sueco tras pasar por el fútbol chino, esté lejos de la de aquel centrocampista del Nápoles que deslumbraba en Europa con su llamativo peinado. Es el capitán, el jugador con más partidos y también el máximo goleador de la historia de Eslovaquia. Una auténtica leyenda para un combinado en el que destaca el central del Inter Milan Skriniar, un pilar del campeón de la Serie A italiana.

Bajo palos, Martin Dubravka, que ha sido titular en el Newcastle en el segundo tramo de temporada, parece haber adelantado a su compatriota Marek Rodak, que apenas ha jugado en el descendido Fulham, y es un portero de ciertas garantías para el seleccionador Stefan Tarkovic, que cuenta entre sus convocados con un jugador que está en España: el defensa del Huesca Denis Vavro.

Heredera de la rica tradición del fútbol checoslovaco, subcampeón mundial en Italia 1934 y Chile 1962 y campeón de la Eurocopa en Yugoslavia en 1976, con el legendario penalti de Antonín Panenka, la ya independiente Eslovaquia disputará su tercera fase final. Lo cierto es que más allá de las apariencias, nunca ha caído en el grupo inicial. Avanzó hasta los octavos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010 y también en la Eurocopa de Francia 2016, donde cedió ante Alemania.

A esta Eurocopa llega de forma poco ortodoxa. Y es que aunque fue tercera en su grupo de clasificación, por detrás de Croacia y Gales, el billete se lo ganó a través de los play-off de la Liga de las Naciones, después de eliminar a la República de Irlanda en los penaltis y a Irlanda del Norte en la prórroga. De infarto.