«Estar en un Betis campeón es la felicidad absoluta»

El éxtasis total que se vive en el Real Betis a cuenta de la flamante Copa del Rey que alzó el pasado sábado tiene rostros más visibles que otros. Qué decir de Joaquín, héroe para los restos, Borja y su gol monumental o Manuel Pellegrini, el hacedor de un equipo campeón. Pero más allá del césped, y en una posición de enorme responsabilidad y trascendencia, ejerce un isletero ilustre que lo fue todo en la UD y que, en el conjunto verdiblanco, es alfa y omega. Alexis Trujillo (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) se encumbró como ídolo en Heliópolis como centrocampista total durante siete campañas (1993-2000) y, una vez colgadas las botas, regresó para tocar todos los palos en el organigrama de la entidad, desde ponerse el chándal para entrenar hasta asumir funciones ejecutivas al máximo nivel.

Ahora sobre su figura recae el rol de team mánager. «Presente en cada entrenamiento, en cada viaje, en cada partido, en cada momento», como matiza. La voz de Alexis siempre fue característica, reconocible por su tono quebradizo. Ahora, tras horas y horas de festejos, gritos y celebraciones, el hilo que le queda le obliga a hacer pausas continuamente. «La garganta no da para más, pero bienvenido sea este problema», remata desde Sevilla.

–Un Betis campeón, que se dice pronto...

–Estamos en una nube. Después del sufrimiento enorme de la final, ante un Valencia muy experimentado, todo lo que nos ha tocado vivir es impresionante. La felicidad absoluta, inexplicable porque te deja sin palabras.

– Cuente.

–Al acabar el partido y celebrar en el césped con la afición el título, no salimos del estadio hasta cerca de las cuatro de la madrugada. Luego nos fuimos a la fiesta que había organizado el club y allí nos dieron las nueve de la mañana. Y el domingo fue tremendo. El desfile por La Palmera, la avenida de la Constitución, la Plaza Nueva, la gente en el estadio... Hay que ver las imágenes para creérselo porque fue impresionante.

–¿De los días más felices de su vida?

–Sin duda. Detrás de este título hay un trabajo enorme y de muchos años. Que nadie olvide que el Betis estaba en Segunda en 2015, hace siete años. Y que no ganaba una Copa desde 2005. Eso ayuda a poner en valor esto porque, insisto, no ha sido fácil y es la recompensa a muchísimo empeño, fe y dedicación por parte de todos los que componemos el Betis. Llevamos unas temporadas acumuladas de enormes resultados al más alto nivel, con competiciones europeas de por medio, y este título premia esa labor de todos. Por eso quiero tener una mención a los que ya no están en el club pero colaboraron con su aportación a que hoy el Betis sea lo que es.

–Y metidos en la lucha por la Champions...

–Casi nada. Y lo vamos a intentar. No está fácil pero sentimos que después de ganar la Copa del Rey podemos seguir dando alegrías a nuestra gente, a una afición que es nuestra razón de ser y lo justifica todo.

–Durante la final se le vio en el banquillo con los suplentes, en la arenga antes de la prórroga, viviendo en primera persona todo. Si le dicen de saltar al campo...

–¡Hubiese tirado hasta un penalti! Habitualmente veo los partidos en un banquillo paralelo al oficial, a pie de césped. Pero en la final pude estar con los entrenadores y los chicos. Sufrí una barbaridad, pero sentí que debía estar ahí y fue una experiencia maravillosa.

–¿Muchas llamadas desde Gran Canaria?

–Una locura. El móvil no para. La verdad es que ni tiempo me ha dado para atender todos los mensajes y llamadas. Me he sentido desbordado. Y agradezco de corazón tantas muestras de cariño.

–¿No le da vértigo el listón que se abre ahora en las exigencias del Betis?

– En el Betis todo es especial y estamos obligados siempre a dar al máximo por la exigencia de este club y de esta afición. Miramos al futuro con muchísima ilusión y más con el refuerzo que supone esta Copa del Rey.