El Colegio Norte sí supo aguantar la presión

LA GARITA 0

Alberto; Eduardo (Pablo Vega, min. 75), Athos, Dayron, Yaza, Pablo Martín, Carlos, Gabri (Javi, min. 63), Fabio (Santi, min. 41), Alex y Gio (Airam, min. 69).

Entrenador: Alberto Medina.

COLEGIO NORTE 0

Aarón; José, Gabriel, Alejandro, Barrera, Nathan, Carlos (Manuel, min. 49), Ioan, Alexander, Juanfran (Vera, min. 65) y Kike (Yenisei, min. 80).

Entrenador: Kevin Fernández.

Árbitro: Alexis J. Vega Pérez, asistido por Padrón González y Guerra Cubas. Amonestó a Pablo Martín por los locales y a Carlos, Juanfran, Alejandro, Kike y Alexander, por los visitantes. Expulsó a los técnicos de ambos equipos.

Morir en el intento o resistir. Consignas que se grabaron en la mente La Garita y Colegio Norte. Los primeros, porque no les valía otra cosa que la victoria, lo opuesto a los capitalinos, a quienes les bastaba con conservar la ventaja del partido de ida para ascender. Al final lo acabaron logrando.

Mucho orden táctico dentro de una dinámica de no querer perder el balón ni el posicionamiento en el campo. Las oportunidades para los teldenses comenzaron a llegar en acciones o bien en acciones a balón parado, o en desplazamientos largos. La primera, en una falta, que no lograba retener Aarón y que Gio no aprovecha, y poco después en una acción similar, Carlos cabecea y el portero escolar con apuros desvía a córner. Entretanto, los pupilos de Kevin no alcanzaban a poner en aprietos la meta de Alberto.

Un balón largo de Alberto permitió a Carlos superar la salida de Aarón, pero un defensor rojinegro sacó el balón en la misma línea de gol. Repitió jugada La Garita poco después y Gio no acertó.

En el arranque del segundo periodo, volvió La Garita a tener su oportunidad, pero Carlos, solo ante Aarón, remató de cabeza por encima del travesaño. El Colegio Norte siguió adelantando su presión. Y ya en el añadido, Aarón fue providencial al desviar a córner un envenenado disparo de Alex.