El Cerruda A, campeón con honores

El Cerruda no falló. Cantaron el alirón después de imponerse al Casa Pastores de manera clara en la jornada que echó el cerrojo a la liga. No podían fallar y no lo hicieron. Los pupilos de Nauzet sabían que dependían de ellos mismos para proclamarse campeones y desde el inicio salieron dispuestos a no permitir que los chiquillos de Rubén Rojas pudiesen armar su juego.

Durante buena parte del primer periodo merodearon insistentemente el área rival, pero la ansiedad por marcar el primer gol les jugaba una mala pasada, si bien, era cuestión de ir madurando su juego y tranquilizar sus nerviosos para que ello se produjese. Se produjo cuando un centro desde la izquierda lo remató Xavi en la misma boca de gol. El primer objetivo lo habían cumplido los blanquinegros. La insistencia local volvió a tener premio en una contra que Mauro culminó solo ante Dorian y poco después, antes del descanso, Iván y Nichel dejaron todo visto para sentencia.

Nada más arrancar el segundo periodo, Aythami le puso un poco de picante al partido. Duró hasta que Iván logró su hat trick. A raíz de ello el partido solo tuvo un denominador común y no fue otro que las ganas del Cerruda por acabar y cantar el alirón. Mauro, Acodian y Soulaiman acabaron cerrando el marcador.