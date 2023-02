Tribunales Dani Alves, pendiente de la decisión de la Audiencia de Barcelona La justicia ha celebrado este jueves una vista para decidir si mantiene o no en prisión al futbolista brasileño

La Audiencia de Barcelona delibera ya si Dani Alves debe continuar o no encarcelado, acusado de violación, hasta la celebración del juicio. La Audiencia Provincial ha celebrado este jueves una vista para resolver un recurso presentado por el exjugador del Barça y del Sevilla, que pidió su puesta en libertad provisional. La sección tercera de la audiencia provincial ha abordado el caso con los abogados de las partes. Ni la víctima ni el presunto violador han estado presentes. La justicia podría resolver entre este jueves y los próximos días y decidir si el futbolista sigue en la cárcel. No hay un plazo fijo, aunque no se espera que se demore demasiado.

Alves, investigado por supuesta agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, lleva entre rejas desde el 20 de enero. Su abogado, Cristóbal Martell recurrió el auto que ordenó su ingreso en prisión. El juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, decidió enviarle a prisión al ver indicios de criminalidad y por el elevado riesgo de fuga. Dos fueron los argumentos de la magistrada para ver riesgo de fuga: su capacidad económica y la falta de acuerdos de extradición entre España y Brasil.

Durante la vista celebrada este jueves, los abogados de Alves y de la víctima y la Fiscalía han expuesto sus argumentos. La letrada de la chica que denunció al futbolista y el Ministerio Público han rechazado su puesta en libertad, mientras que el abogado del presunto violador ha defendido su excarcelación. La Fiscalía y la abogada de la víctima han esgrimido que existe riesgo de fuga. El futbolista tiene sociedades en Brasil, donde viven sus hijos. La víctima y la Fiscalía temen un nuevo caso como el de Robinho. El ex del Madrid y del Milan fue condenado por violación en Brasil, pero nunca ha cumplido la pena porque vive en Brasil y no ha sido extraditado. La letrada ha argumentado además que una excarcelación a solo un mes del ingreso en prisión «sería un ataque a la integridad psicológica de la víctima». Según la Fiscalía, «existen indicios suficientes de la comisión de un delito de agresión sexual con penetración y un grave riesgo de fuga».

El Ministerio Público considera que «existe un grave riesgo de fuga por cuanto Alves es nacional de Brasil, dispone de un muy elevado patrimonio que le permitiría asegurar su fuga y no tiene arraigo suficiente en España«. »Las medidas alternativas propuestas por su defensa no son suficientes para garantizar que se encuentre a disposición de los Tribunales españoles durante toda la tramitación de la causa», ha rematado.

La defensa asegura que no hay riesgo de fuga

El abogado de Alves, en cambio, ha tratado de acreditar que no existe riesgo de fuga. El argumento que ha puesto sobre la mesa es que Alves regresó de México, donde jugaba, a Barcelona de manera voluntaria para declarar ante los Mossos y la jueza de instrucción. Ha ofrecido además algunas medidas para acreditar que no huirá, como entregar sus dos pasaportes (español y brasileño), llevar una pulsera telemática para estar siempre localizable, además de comparecer de forma periódica en el juzgado. Martell ha destacado que su cliente tiene arraigo en España, donde está empadronado desde 2010. Entre los argumentos que ha apuntado está que está casado con una española.

Sobre el fondo del caso, sobre hubo o no violación, el abogado del lateral brasileño ha señalado que «hay razones para dudar». Martell ha lamentado el «juicio anticipado» contra su defendido. Alves está acusado de haber agredido y violado a una joven de 23 años en la discoteca Sutton, de la capital catalana. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre. Primero dijo que no conocía a la víctima, luego que se cruzó con ella en los baños del local y por último que hubo relaciones, pero consentidas y que fue ella la que le practicó una felación. Las pruebas de ADN desmontan esta tercera versión, pues se confirma que hubo penetración, como mantiene la víctima. Martell ha cuestionado la versión de la víctima. Su interpretación de los hechos es que hubo sexo consentido. Ha aducido que la chica no presentó lesiones vaginales.