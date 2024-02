Alves niega la agresión sexual: «No soy un hombre violento»

Dani Alves ha negado este miércoles que violara a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona, el 30 de diciembre de 2022. El exfutbolista ha declarado al final del juicio, en el que se sienta en el banquillo acusado de agresión sexual. Se enfrenta a 12 años de cárcel. A respuestas a su abogada, Alves ha negado la agresión sexual y que golpeara a la chica y ha insistido en la teoría de que el sexo entre ambos fue consentido. «No la pegué, no soy un hombre violento», ha afirmado. «Los dos estábamos disfrutando», ha señalado. Según su versión, la joven en ningún momento le dijo que parara. La versión del deportista es que tras entrar en el baño del reservado, se sentó en el lavabo y la joven se puso de rodillas para hacerle una felación. «Se puso de rodillas delante mío y ella empezó a hacerme una felación. Me bajé los pantalones y me senté en la taza del lavabo», ha descrito de forma gráfica, imitando incluso la postura en la silla del banquillo en el que está sentado. «La felación fue prácticamente todo el coito», ha dicho. «Después se sentó delante de mis piernas y cuando fui a eyacular, lo hice fuera de su sexo», ha relatado.

Alves ha declarado que bebió dos botellas de vino y varias copas de whisky. No obstante, una de las principales líneas de defensa de Dani Alves, la de alegar embriaguez para justificar que no era responsable de sus actos y buscar así un atenuante si finalmente fuera condenado, se la han tumbado sus propios expertos en el juicio. Dos psicólogas contratadas en calidad de peritos por la defensa del exfutbolista han desmontado su estrategia. «Claro que podía distinguir el bien del mal, porque no tenía alteración de la realidad», han afirmado. Y han asegurado que «sabía lo que estaba sucediendo», a pesar de que estuviera ebrio, lo cual no está demostrado, pues nadie le practicó prueba alguna. Son sus amigos y su mujer los que sostienen ahora, y no al principio de la instrucción, que Alves bebió mucho la noche de autos y que llegó a casa y prácticamente se derrumbó. Su defensa ha puesto sobre la mesa dos pruebas para tratar de «evidenciar» que iba borracho. Por un lado, ha mostrado la factura del restaurante donde el ex del Barça, Sevilla y PSG cenó con tres amigos, donde pidieron vino y whisky, así como las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton, donde supuestamente violó a una joven en los baños el 30 de diciembre de 2022. Esas pruebas, en cualquier caso, no demuestran nada, toda vez que con la factura del restaurante no se puede saber cuánto bebió cada comensal. Ocurre lo mismo con la botella de champán magnum que pidió en la discoteca. Se le ve en el momento en que le están sirviendo, pero no se sabe el número exacto de copas que tomó. Estas dos psicólogas han relatado, en relación a las imágenes del interior del local que «se relacionaba con personas que no conocía y abrazaba, que es ilógico en él, había descoordinación motora y parece como que se caiga».

En la tercera jornada del juicio, han declarado médicos forenses. También se han visionado los vídeos de las cámaras del interior del local y la de la cámara que llevaba uno de los mossos que atendió a la chica en la discoteca. Algunos de estos testimonios reforzaron la tesis de la presunta agresión sexual. «Relató que hubo besos. Nos explicó lo que había pasado, que hubo besos en el cuello y que después quiso parar y salir del lavabo y no pudo», ha expuesto uno de los médicos que le atendió en el hospital Clínico de Barcelona, la misma noche de la presunta violación. Una de las psiquiatras forenses ha señalado que le recetaron un tratamiento antidepresivo. «Un paciente que toma medicina postraumática tiene la sensación de que pierde el control de su vida, de sus emociones. Ha tenido una ruptura, un shock, un impacto y se desconfiguran muchos aspectos de su vida», ha afirmado. Otro de los forenses afirmó que la víctima no presentaba lesiones en la zona vaginal, pero aclaró que es «frecuente» ver agresiones sexuales en las que no aparece ninguna lesión. Durante la agresión, la denunciante se golpeó en la rodilla y «no estaba simulando», dijeron los médicos. «Me estaba pegando, me ha tirado al suelo», le contó al mosso que la atendió en el local y que llevaba una cámara en el pecho. No quiero denunciar, le dijo la joven, «no quiero que salga en ninguna parte mi nombre», ha rematado.