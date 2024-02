Así fue la madrugada en Sutton que ha llevado a juicio a Alves

03:44 a 04:01

Asegura que en el momento que se percató de que había entrado a un baño quiso marcharse, pero el futbolista no le dejó, bloqueando la puerta. Tras sentarse en el retrete «tiró de mí con fuerza, acercándome a él. En todo momento le dije que parase y que me tenía que ir». «Él sólo me decía que no me podía ir y que tenía que decir que yo era su putita. Insistí en que parase y en que me tenía que ir, pero me subió el vestido y me hizo sentarme encima de él». La mujer sostiene en su denuncia que ante su resistencia, el jugador le agarró la cabeza y del pelo, que la tiró al suelo golpeándola con fuerza.