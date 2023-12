Del cruzado al crucero de Neymar

De su última aparición en los terrenos de juego salió llorando mientras abandonaba el estadio apoyado en una muleta tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Neymar (Brasil, 1992) lamentaba a mediados de octubre el calvario que vive con las lesiones en su sensacional e intermitente trayectoria. «Voy a necesitar aún más de los míos para superar mi peor momento», dijo quien a día de hoy se mantiene como la contratación más cara de la historia del fútbol desde que el PSG le fichó en verano de 2017 procedente del Barcelona por 222 millones de euros.

Dos meses después de su drama en Uruguay durante las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de 2026, el actual jugador del Al-Hilal saudí volvió a dejarse ver andando con bastante soltura con una muleta y con una sonrisa de oreja a oreja. No es para menos si uno está rodeado de familia y amigos en el súper crucero MSC Preziosa, con fiestas temáticas, conciertos en directo, casino, un tobogán acuático de 120 metros, variedad gastronómica, salas de cine y oro, mucho oro. No falta tampoco spa y gimnasio, aunque seguro que el excéntrico futbolista no tiene tan claro dónde encontrar la sala de máquinas como la discoteca en la que baila samba y alza su bastón al ritmo de la música. Tratamiento a bordo en pleno verano brasileño para una lesión, la número 40 en toda su carrera según la página Transfermarkt, que le ha dejado KO durante toda la temporada y sin Copa América, por lo que Brasil perderá en esa cita a su máximo goleador histórico.

No falta nada en el lujoso barco donde el ariete internacional con Brasil ejerce de anfitrión con el nombre de 'NEY em alta MAR' y que partió de Santos el día 26 de diciembre hacia el sur de Río de Janeiro para regresar al punto de partida este viernes 29. Tres días de atrevimiento y alegría en alta mar en otra de las famosas fiestas que acostumbra Neymar.

Toda una aventura llena de curiosidades y derroche que no tiene ningún reparo en ilustrar a través de las redes sociales, ya sean las suyas o mediante alguna de las 3.500 personas que embarcaron en la travesía de este barco de 18 pisos y cuyos precios para la experiencia no era precisamente barato. Los pasajeros, entre los que hay miles de influencers de internet, personalidades del futbol brasileño y una veintena de los artistas más populares del país sudamericano, han tenido que desembolsar un mínimo de 1000 euros y un máximo de 6000, según hayan querido viajar en camarotes internos, suites y distintos tipos de comodidades.

Hoy zarpó el crucero organizado por Neymar en Brasil.



3 días de fiesta con DJ permanente, casino, conciertos y parques acuáticos. Todo, en compañía de Neymar.



pic.twitter.com/Qhx1nBFUtP — Juez Central (@Juezcentral) December 27, 2023

O OUSADO CHEGOU! 🔝🌟



Se liga no estilo do homem pra embarcar no seu evento no Cruzeiro que vai durar três dias. O PAI TÁ MUITO ON! 😎



🎥 Reprodução/ Internet



Diz aí, tá aprovado ou não??? 👎🤷‍♂️👍#Neymar #Futebol pic.twitter.com/gusb6NLqmh — Lance! (@lancenet) December 26, 2023

No es la primera vez que el jugador, de 31 años, publicita su felicidad y lo bien que se lo pasa durante su tiempo libre, aunque en esta ocasión se encuentre en pleno proceso de recuperación. Al de Mogi das Cruzes le llevan lloviendo críticas desde el inicio de los tiempos en su amada Brasil. Desde el eterno Pelé, quien dijo en su día del ex del Barcelona que su máxima preocupación eran sus corte de pelo, la prensa carioca por sus multitudinarias fiestas -incluida una en plena pandemia de coronavirus- a Lula da Silva, presidente del país de la verdeamarela, que invitó al astro de los petrodólares a ser profesional y dejarse de farras. «Eligió no ser un jugador de alto nivel», comentaban en el programa 'Seleçao' de SporTV, en referencia a cómo ha enfocado su carrera en los últimos tiempos tras la decisión de abandonar el fútbol de élite en Europa para irse con sus filigranas rumbo a Arabia, en donde debutó a mediados de septiembre pero apenas pudiendo disputar cinco encuentros.