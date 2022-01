Crisis total en la Interinsular de Fútbol: 8 dimisiones entre acusaciones de «acoso de género y fines espurios»

Ocho dimisiones se produjeron este martes en la directiva de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) que preside Antonio Suárez, con gravísimas acusaciones de por medio, entre las que destaca la de Ramón Medina, hasta ahora presidente del Comité de Entrenadores de Las Palmas y director de la Escuela de Entrenadores de la FIFLP y con 36 años de vinculación al ente, l o que ha abierto una grave crisis en la institución.

Además de Ramón Medina, han optado por presentar sus renuncias José Vega, que era vicepresidente 1º, José Juan Arencibia, que hacía las labores de vicepresidente 2º, Juan Francisco Ramos, responsable del Fútbol Femenino, José Antonio Perdomo, responsable del Noreste, Miguel Sánchez, vocal del Sur, Yasmina Hernández, coordinadora del Fútbol Femenino y Francisco Reyes, vocal.

En el caso de Ramón Medina, una institución tras ser antiguo seleccionador y con una trayectoria de casi cuatro décadas dedicada a la formación de jugadores, entrenadores y actualización de planes de estudios, las razones de su decisión obedecen «no factores de índole personal y sí a la división interna que sufre la Junta de Gobierno» de la Federación, lo que le ha llevado «con una enorme tristeza» a formalizar su maniobra de abandono «de manera irrevocable». La marcha de Medina ha causado pesar y sorpresa en el gremio. Hace menos de un mes había sido elegido como vocal de la junta directiva del Comité Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Fútbol. Al respecto, la federación esgrimió: «Agradece su trabajo en el fútbol canario y se apena de esta decisión de un hombre que tantas ocasiones ha prometido lealtad al presidente Suárez. Lamentamos que una persona de su talla y valía haya sido arrastrado dentro de una dudosa maniobra con fines espurios»

En un duro comunicado se denuncia, también, una campaña de «acoso de género» por parte de los vicepresidentes salientes José Vega Hernández y José Juan Arencibia: «El presidente de esta federación lleva varios meses soportando una campaña de acoso de género por parte de un grupo liderado por los mencionados vicepresidentes para apartar a la vicepresidenta Sonja Arup de todas sus funciones, y a la que no ha accedido Antonio Suárez. No hay cabida para los presiones sexistas. Ésas son formas del pasado ya superadas y que chocan con los valores del fútbol canario y de esta federación. En los mismos términos, la vicepresidenta tercera, Sonja Arup, conocedora de la situación desde hace meses, transmitió hace dos semanas al presidente Suárez su propuesta de renuncia irrevocable. Sonja Arup tenía previsto comunicar su decisión ayer en la Junta de Gobierno al considerar que estar en el centro de una disputa no beneficiaba al fútbol canario y que si ella iba a ser un problema para varios directivos de la Federación, prefería ser leal a Antonio Suárez y responsable con el fútbol de nuestra tierra dejando en un segundo plano su cargo y dando prioridad a los intereses generales del fútbol y de esta federación».

Y añade la nota: «El presidente de la FIFLP, que no va a permitir nunca presiones inaceptables, informó el pasado mes de diciembre al presidente de la RFEF y a otros altos cargos de la RFEF de su intención inapelable de cesar a los dos mencionados vicepresidentes en la reunión que se debía celebrar ayer. Junto a ellos se cesaría a quienes dan cobertura a esta forma de actuar. La honestidad y la seriedad en la gestión de esta Federación están muy alejados de comportamientos y actitudes que no representan los valores del fútbol ni del deporte».

Tras los cambios derivados, se añade: «Desde la presidencia de la FIFLP se deja claro que se seguirá trabajando con la ilusión y la fuerza de siempre, dedicándonos a nuestro cometido con profesionalidad, honestidad, rigor y resultados en la gestión»