Xavi: «Estoy satisfecho por el resultado, no por el juego»

«Estoy satisfecho por el resultado, no tanto por el juego. Es una prueba que ante un rival de alto nivel no hemos sufrido. Hemos minimizado al Madrid, que no ha tenido ocasiones, pero no hemos sabido tener el control del balón. Alos de arriba les ha costado», afirmó Xavi tras la importante victoria en el clásico de su equipo en el Santiago Bernabéu.

El técnico del Barça se fue satisfecho con el resultado pero sigue viendo muy abierta la eliminatoria que se decidirá en el Camp Nou el próximo mes de abril. «Este 0-1 cambia poco. Veo al Madrid fuerte, muy fuerte físicamente. Le sigo viendo favorito», afirmó, al tiempo que reconoció: «Ya llevamos tiempo demostrando que sabemos competir partidos difíciles y sobreponernos».

Busquets, prudente

«No tenemos que lanzar las campanas al vuelo, todavía queda el partido de vuelta. Veníamos de derrota y teníamos bajas, pero el equipo ha competido bien, ha sido solidario y hemos hecho el gol«, afirmó por su parte Sergio Busquets. El centrocampista culé se mostró satisfecho por el triunfo y «muy contento por ser el jugador con más clásicos».