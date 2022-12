Simeone: «Vamos a cumplir once años en el club, pero nadie es imprescindible»

Tras más de un mes de parón en los torneos locales, el título Mundial conquistado por la Albiceleste en Qatar y los rumores sobre el futuro de Joao Félix y el propio técnico argentino en el Atlético, se había generado bastante expectación ante la conferencia de prensa del Cholo Simeone en la previa del choque copero de su equipo ante el Arenteiro gallego. Muchas preguntas en el aire y pocas certezas, más allá de confirmar que el brasileño Mattheus Cunha se marcha al Wolverhampton de la Premier, al parecer cedido y con una compra obligatoria de 50 millones.

«Es un chico que nos dio todo lo que tenía, al que le dimos todo lo que teníamos y cada uno pudo aportar para el otro lo mejor de cada uno», reflexionó Simeone sobre un joven delantero que no explotó como colchonero y bajó tanto su nivel en el inicio de curso que se convirtió en residual en su equipo, a la sombra de Álvaro Morata, y no fue convocado por Tito para el Mundial con la 'Canarinha'.

A vueltas con Joao Félix, que quiere irse pero el Atlético espera alguna oferta que supere los 100 millones, se le recordaron al Cholo unas declaraciones recientes en las que Miguel Ángel Gil Marín, el CEO del club, confesó que la relación entre Simeone y el 'Menino' no es buena. Llegados a este punto, el entrenador que nadie es imprescindible y tampoco él tras más de una década en el banquillo del Calderón primero y del Metropolitano después.

«Yo quiero lo mejor para el Atlético y vamos a cumplir once años dejando todo lo que tengo para que el equipo y el club crezcan. Me importa ganar, seguir mejorando, creciendo, seguir focalizándonos en el partido a partido que empezamos hace once años y después todo lo que pueda suceder sucederá. Nadie es imprescindible, nadie, y las cosas serán como tengan que ser, subrayó.

¿Cuenta con Joao Félix? se le insistió. Respuesta de manual. «No tengo ninguna duda de que es un jugador importantísimo. Tuvo un buen Mundial, con un trabajo importante para su equipo, con participación en goles y la importancia que le dio el entrenador para desarrollar lo que tiene. Ojalá podamos tener el mejor Joao que demostró en el Mundial y ojalá lo pueda representar en nuestro equipo. Darle la alegría que él pueda mostrar en el juego lo que ya hizo en el Mundial, que fue muy bueno». No obstante, parece que unas repentinas molestias pueden dejar al portugués fuera de este choque copero.

¿Le ha sorprendido el papel de Griezmann en el Mundial? La gente se enfada con De Paul por jugar tan diferente con Argentina, le cuestionaron al Cholo, que se mostró orgulloso. «Lo de Griezmann me pone muy contento. Que hayamos tenido cinco futbolistas entre los cuatro primeros del Mundial habla muy bien del trabajo del club y los futbolistas que tenemos en nuestra plantilla. Es la segunda vez desde que estoy aquí que tenemos campeones del mundo. Griezmann, Lucas Hernández, Lemar, Nahuel Molina, Correa, De Paul... es importante para el club, que ha elegido bien los que tenemos con nosotros. Rodrigo (De Paul) la temporada pasada empezó muy bien, tuvo un bajón como le ocurre a cualquier futbolista y acabó muy bien. Esta temporada no creo justo pensar en ningún futbolista cuando el equipo no ha tenido la regularidad habitual».

Al hablarle de posibles refuerzos si se concretan las salidas, Simeone se refirió a la cantera. «Estoy mirando para adentro, a los chicos del B, que me entusiasman y están en un gran momento. Es una categoría baja para compararla con la Liga, pero están con mucha ilusión, Tevenet está trabajando muy bien y si hay que subir chicos de la cantera para el club es lo mejor que nos puede pasar», destacó.

Alertó sobre la importante de la Copa, el único título al alcance ya de los colchoneros este curso. «El torneo este es maravilloso, permite la posibilidad a todos de competir bien. No importa la categoría porque siempre hay posibilidades a partido único. Nos encontraremos con las dificultades del lugar en el que vamos a jugar, pero no importa el sol, el viento, el agua, la altura del pasto... Lo importante es lo que puedas mostrar dentro del campo y la ilusión por jugar contra cualquiera».

Mirar a la cantera

Se le recordó al Cholo que hace once años, justo antes de su fichaje, el Albacete, entonces en Segunda B, apeaba al Atlético de la Copa. Tiró el argentino de tópico, de lo cambiante de este deporte. «Mirad la final del Mundial. Representó todo lo que puede pasar en la vida y en el fútbol. Argentina dominando 80 minutos, el partido parecía más que decidido, después Francia empata y parecía mejor, llegó el 3-2, hubo un penalti que era penalti y Dibu hizo una parada espectacular. Y del minuto 120 Francia pasa de poder salir campeón a perder en penaltis».

¿Qué conclusiones saca tras este parón?: «Me hizo muy bien ir a ver el Mundial. Hace mucho que no veía fútbol desde la tribuna, no por estar expulsado, no interpreten mal. Viéndolo desde ahí se ve diferente sin la responsabilidad que uno tiene desde hace mucho tiempo, con mucho peso en lo que ocurre en el club. He visto cosas que me gustaron, otras que nos reclamaban ustedes que hacíamos mal y se puede abrir un poco más el panorama. Ojalá pueda transmitir lo que vi, tengo ganas, entusiasmo, ilusión, me estoy dejando muchísimo en mi energía en el club, lo hago con alegría y devoción y a pensar en el partido de mañana, un equipo que juega 4-4-2, se hace fuerte en su casa, trabaja bien los partidos y lo hace con mucha ilusión».