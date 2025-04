El lío de la final de Copa intensifica la guerra del Real Madrid contra el sistema

Óscar Bellot Sevilla Sábado, 26 de abril 2025, 10:46 Comenta Compartir

Sevilla viste sus mejores galas este sábado para acoger una final de la Copa del Rey que peligró seriamente el viernes. Desde que Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes prendiesen la mecha del incendio pasadas las 13:00 horas con una volcánica rueda de prensa hasta que el Real Madrid rebajó las llamas con el comunicado difundido poco después de las 22:00 horas en el que confirmaba su presencia en el duelo ante el Barça, la cita que concita todas las miradas estuvo a punto de irse a pique en medio de una guerra sin cuartel entre el club de Chamartín y la Federación Española de Fútbol (FEF), que se negó a atender las demandas de los blancos de apartar a la dupla de colegiados designados para arbitrar el encuentro.

El monumental lío desatado comenzó con la intervención de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes. Siguiendo una práctica habitual en este tipo de citas, el colegiado del Comité Vasco encargado de dirigir el pleito y el árbitro del Comité Asturiano responsable del VAR comparecieron ante los medios de comunicación a las puertas de una cita de alto voltaje. No hablan casi nunca los árbitros, sometidos a máxima presión por parte de los clubes, y esta vez aprovecharon su intervención para lanzar un duro ataque contra el Real Madrid en respuesta a las ofensivas dirigidas contra el estamento a través de la televisión de los blancos que llegó en el peor momento posible.

«Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido», señaló De Burgos Bengoetxea mientras se deshacía en lágrimas. «Lo que hago, en mi caso, es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo, honrado. Que se equivoca, como un deportista más, y eso es muy jodido. No se lo deseo a nadie, pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, que nos ha dado muchos valores», agregó el árbitro bilbaíno.

Sin embargo, fue González Fuertes quien provocó especialmente la ira del Real Madrid al dejar entrever con sus palabras una predisposición en contra del club de Chamartín. El colegiado, cuya carrera en Primera toca a su fin, aseguró que los árbitros harán «harán historia» con las medidas que pretenden adoptar para poner fin a lo que consideran como una cacería en su contra. «Hay más unión que nunca entre los árbitros, posiblemente por la situación que tenemos a nuestro alrededor. Esa unión la refrendamos con nuestro presidente, Luis Medina Cantalejo, los 180 que componemos la plantilla profesional. Vamos a empezar a tomar medidas. No vamos a seguir permitiendo lo que está pasando. En pocas fechas lo veréis. Vamos a hacer historia y no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando. ¿Huelga? En breve tendréis noticias», aseguró el colegiado asturiano.

Una bomba

Esas diatribas cayeron como una bomba en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde el Real Madrid ultimaba su preparación de cara al encuentro antes de poner rumbo a Sevilla. Fue en ese momento cuando los blancos estallaron y comenzaron a sucederse una serie de acontecimientos que pusieron en jaque la celebración de la final de la Copa del Rey. El club que preside Florentino Pérez se puso inmediatamente en contacto con la FEF para exigir que De Burgos Bengoetxea y González Fuertes fuesen apartados de sus funciones para el partido ante el Barça y se designasen a otros colegiados en su lugar, al considerar que las palabras de ambos ponían en entredicho su imparcialidad de cara al clásico.

Una vez más, el principal señalado era González Fuertes, que arremetió con crudeza contra los vídeos que hace Real Madrid Televisión sobre los trencillas. «Hay que conocer las consecuencias que tienen esos vídeos. Hemos visto redes sociales anónimas que insultan y amenazan sin ningún control, ni de las instituciones. Estamos viendo a community managers de redes sociales oficiales que atacan al colectivo por un like más. Vemos actuaciones de los actores del fútbol que dan pie a que no somos honestos. Cuando algún periodista habla de robo, el aficionado paga esa frustración con el niño o la niña que va a pitar un partido de infantil. Debemos atajar ese tipo de situaciones y volver a un fútbol más sano y limpio», arguyó el colegiado asturiano.

Dado que la FEF rechazó cambiar de colegiados, al entender que una medida de este tipo socavaría la independencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA), el Real Madrid pasó a mayores desencadenando un plantón sin precedentes que amenazó con llevarse por delante la final. Los blancos no acudieron a la rueda de prensa prevista en el Estadio de La Cartuja, no entrenaron en el recinto de la final y tampoco participaron en una cena en la que sí estuvieron representantes de la FEF encabezados por su presidente, Rafael Louzán, directivos del Barça con Joan Laporta al mando y otras personalidades.

Un bofetón en toda regla sellado por dos comunicados, uno de tono beligerante emitido a las 20:00 en el que cargaba contra la «animadversión y hostilidad» manifestada por De Burgos Bengoetxea y González Fuertes en contra del Real Madrid y exigía su relevo al entender que estaban incapacitados para dirigir la final, y otro algo más apaciguador que llegó pasadas las 22:00 horas en el que confirmaba su presencia en el partido para que no se manchase «un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial» y prevaleciesen «los valores del fútbol». Para entonces, el prestigio de la cita ya había saltado por los aires y la imagen de todas las partes había quedado emborronada.

Solo

Lo sucedido en Sevilla no es sino otro capítulo más en la batalla que Florentino Pérez puso en marcha hace tiempo para poner patas arriba un sistema que no es de su agrado y que Rafael Louzán tiene intención de modificar en cuanto acabe la temporada en curso. En el punto de mira del presidente del Real Madrid están especialmente Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, y Carlos Clos Gómez, máximo responsable del VAR, a quienes pretende relevar a toda costa. Contra ellos iba dirigida la durísima carta que el Real Madrid remitió el pasado 3 de febrero a la FEF y al Consejo Superior de Deportes (CSD) en la que denunciaba la presunta existencia de «un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado».

Pero Medina Cantalejo y Clos Gómez no son, ni mucho menos, las únicas figuras que el Real Madrid ha puesto en su diana. El club de Chamartín tiene abierto otro frente de guerra con Javier Tebas, presidente de LaLiga que no tardó en salir al paso del terremoto desencadenado en Sevilla acusando a Florentino Pérez de querer controlarlo todo y recordando su larga lista de enemigos. «No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere», escribió el también vicepresidente de la FEF en sus redes sociales. Tebas aludía así también al enfrentamiento del Real Madrid con la UEFA a causa de la Superliga, un proyecto en el que los blancos se han quedado con el Barça como único aliado, lo que explica el silencio del club de Chamartín en recientes polémicas en las que se han visto envueltos los azulgranas.

Dinamitados todos los puentes con LaLiga y con la UEFA, el Real Madrid luce mejor sintonía con la FIFA y mantenía también buenas relaciones con la FEF, especialmente desde la llegada a la presidencia de Rafael Louzán, que ha venido mostrándose receptivo a las demanas de Florentino Pérez para cambiar el sistema arbitral. Sin embargo, esa 'entente cordiale' se ha visto sacudida por una descomunal trifulca en la Copa del Rey que deja al Real Madrid más solo contra todos.