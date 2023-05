Arrasate: «Con el 1-1 veía que podíamos ganar»

Óscar Bellot Sevilla Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Jagoba Arrasate abandonó entre lágrimas el césped del Estadio de La Cartuja tras acariciar el sueño de levantar la Copa del Rey al frente de Osasuna y ver cómo terminaba escapándosele de las manos. «Al final cuando tienes tantos sentimientos, tantas emociones... al final rompes. Y he roto justo ahí, cuando he visto a la afición. Esa pena de no ofrecer la Copa a ellos. Se lo merecían. Estamos con mucha pena. Con el 1-1 teníamos energía. Ese 2-1... Orgullosísimo del equipo y de la afición», dijo el técnico de Berriatúa, que visualizó a su equipo derrotando al Real Madrid tras el gol de Torró. «Al final estamos jugando contra el Real Madrid. Tiene calidad, desborde y gol... Creo que hemos perdido en el 2-1. Hemos sufrido en el primer tiempo por momentos pero teníamos llegadas. Ese segundo gol, por cómo ha sido: dos-tres rechaces... ahí estaba viendo muy bien al equipo. En el minuto 70 veía que podíamos ganar el partido», señaló.

«El 1-0 ha hecho que el partido fuera muy abierto. La cabeza te dice que queda mucho pero tienes que empatar. Creo que no ha condicionado demasiado a nivel piscológico porque el equipo no se ha rendido, como en toda esta Copa», indicó el preparador vizcaíno, que trató de sacar una lectura positiva pese a la derrota. «Creo que este fin de semana puede ser un punto de inflexión dentro del osasunismo. Hemos competido contra el Real Madrid. Eso nos tiene que dar más fuerza», explicó. «Yo creo que este año hemos dado un paso. En Liga estamos mejor, hemos hecho una gran Copa y competido de tú a tú a todo un Real Madrid. Trabajaremos para seguir mejorando y estar más cerca de lograr un título», prosiguió Arrasate, el hombre que devolvió a Osasuna a la élite del fútbol español hace cuatro años tras formar un tandem casi perfecto con Braulio Vázquez, arquitecto del crecimiento rojillo desde su puesto de director deportivo y el hombre que mantuvo a Arrasate contra viento y marea en 2021 pese a la racha de doce partidos consecutivos sin conocer la victoria del técnico Arrasate tuvo también buenas palabras para Vinicius, letal en el inicio de la final al ganarle varios manos a mano a Moncayola. «Al final el fútbol es de los futbolistas. Y no vamos a descubrir a Vinicius. Lo ha hecho hoy y lo hará el martes. En el uno contra uno es posiblemente el mejor jugador de mundo», aseveró.