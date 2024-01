El Real Madrid no quiere carbón ante la Arandina

Día de Reyes e ilusión desbordada en Aranda de Duero. La localidad burgalesa de poco más de 30.000 habitantes, acostumbrada a acaparar los focos en verano con su veterano festival musical Sonorama, capta esta vez la atención del país a través de su equipo de fútbol, la Arandina, menos habituado a la expectación de las grandes citas.

El conjunto de Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español, en la que marcha último de su grupo, afronta ante el Real Madrid la cita más importante de una sufrida historia, forjada principalmente en los modestos campos de la antigua Tercera de Castilla y León. Después de eliminar al Cádiz en un duelo marcado por el estado del terreno de juego de El Montecillo, inundado por la lluvia, encara ahora el más difícil todavía en una velada para el recuerdo, en la que las condiciones meteorológicas, dada la hora del partido y la habitual climatología del invierno burgalés, pueden jugar de nuevo a su favor.

Con el propósito de no congelarse sobre el césped del renombrado estadio Juan Carlos Higuero y evitar así el temido carbón en el día de Reyes, Ancelotti introducirá las habituales rotaciones y dará la alternativa a algunos de los menos habituales. No viajan Kroos, Tchouaméni y Vinicius, a los que el entrenador de Reggiolo reserva para que el alemán y el francés descansen y el brasileño alcance un estado de forma óptimo. Por otra parte, canteranos como el defensa central Álvaro Carrillo o el centrocampista Nico Paz apuntan al once, aunque sin ningún tipo de confianzas. «Yo no hablaría de un partido con cambios, sino de un partido que tenemos que tomarnos en serio porque será complicado y tenemos que ganar. Es una competición que nos interesa mucho», recordó el transalpino a modo de advertencia.

El Madrid pretende alargar su buena sintonía con un torneo del KO que conquistó la temporada pasada por vigésima vez en su historia, pero que le ha dado unos cuantos disgustos a lo largo de este primer cuarto de siglo XXI. Toledo en la temporada 2000-01, aquel set del Zaragoza en las semifinales del año 2006, Alrcorcón en la 2008-09, Real Unión en la 2009-10, la alineación indebida de Cheryshev en Cádiz en 2015 o Alcoyano en la 2020-21 engrosan el historial de debacles coperas blancas en los últimos tiempos. De hecho, la sufrida victoria del curso pasado en esta misma ronda ante el Cacereño, también de Segunda Federación, es la mejor advertencia posible contra cualquier relajación.

Kepa, portero de la Copa

Volverá Kepa Arrizabalaga, relegado a la suplencia por Andriy Lunin en los últimos partidos y escogido por Carletto como guardameta para la Copa. En defensa, la plaga de lesiones, con Lucas Vázquez como última víctima, y su consecuente falta de alternativas obligan al técnico italiano a mantener en su esquema a habituales como Carvajal, Nacho y Fran García.

Previsiblemente debutará al fin el esperado Arda Güler, ese joven talento lastrado por las lesiones desde que llegase a Chamartín el pasado verano. «Está disponible y es una opción que pueda disputar el partido», desveló Ancelotti sobre sus propósitos con el turco. Carletto dará otra oportunidad a Brahim tras desatascar con su juego el duelo liguero frente al Mallorca y el recurrirá a Joselu, un seguro en el juego aéreo por si el debut copero tiende a lo áspero y conviene desbloquearlo por la vía de los centros laterales.

-Alineaciones probables:

Arandina: Adrián Álvarez, Deiby, Jaime Márquez, Pesca, Otu, Átomo, Vitolo, Zazu, Haji, Kevin Manzano y Ayoub.

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Nacho, Carrillo, Fran García, Ceballos, Camavinga, Nico Paz, Arda Güler, Joselu y Brahim Díaz.

Árbitro: García Verdura (Comité catalán).

Estadio: El Montecillo.

Hora y TV: 21:30 h. La 1.