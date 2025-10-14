Chus Trujillo toma las riendas de un Arucas en situación de urgencia

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 19:21 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

Tal y como se barruntaba en la jornada del pasado lunes, y tras confirmarse la rescisión de Jorge Muñoz, el Arucas Club de Fútbol hizo oficila este martes la llegada de Chus Trujillo a la Ciudad de las Flores, tomando las riendas de un equipo estancado en los puestos de descenso con cinco puntos en seis jornadas de la Tercera RFEF.

El extécnico de la UD Tamaraceite, Ceuta y Terrassa dirigirá a un equipo con una plantilla confeccionada inicialmente para luchar por la zona noble de la clasificación, teniendo como segundo de a bordo al exfutbolista Nauzet Alemán, que también sonó en las últimas horas como posible sustituto de Muñoz.

La derrota en casa frente al Real Unión de Tenerife (0-2) terminó siendo la puntilla para un cuerpo técnico que apenas había sumado una victoria y solo dos goles a favor hasta la fecha, además de copar el 15º puesto en la tabla, lo que llevaría al descenso a Preferente a día de hoy. Tras la reunión de la Junta Directiva y después de varias conversaciones, Trujillo acabó siendo el elegido para reflotar la nave aruquense.

Ajetreado verano y arranque liguero

Cabe recordar que el Arucas inició la pretemporada con Ángel López apalabrado para dirigir al equipo. Incluso fue anunciado en sus redes sociales hasta que el propio protagonista de la noticia lo desmintió en los mismos conductos de información, recalando finalmente en la UD Lanzarote, actual líder de la competición.

Con Jorge Muñoz se quiso apostar con una filosofía de juego similar, cincelada en la cadena de la UD Las Palmas. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados y ahora se apuesta por un estratega que cuenta con experiencia tanto en 1ª como 2ª y 3ª RFEF, así como en Preferente.