El Arucas anuncia la marcha de Jorge Muñoz y suena Chus Trujillo como sustituto

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 19:54

El Arucas Club de Fútbol confirmó este lunes en un comunicado en sus redes la destitución de su técnico Jorge Muñoz, «tras valorar la situación actual del primer equipo y con el objetivo de encontrar una nueva dinámica deportiva», después de que el conjunto del norte de Gran Canaria cayera a los puestos de descenso en la última jornada.

La derrota en casa frente al Real Unión de Tenerife (0-2) ha sido la puntilla para un entrenador cuyo proyecto, diseñado para hacer grandes cosas en la Tercera RFEF, se encuentre encallado en la 15ª posición con 5 puntos en 6 encuentros, una sola victoria y apenas dos goles marcados hasta la fecha.

«Desde el club queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Jorge Muñoz por su profesionalidad, dedicación y el trabajo desarrollado al frente del equipo durante su etapa en el club. Reconocemos su esfuerzo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales. Informaremos próximamente sobre la persona que asumirá la dirección técnica del primer equipo», reza la nota publicada por el club aruquense en sus redes.

Todo apunta a que el técnico grancanario Chus Trujillo será su sustituto. Un entrenador con un prolífico currículum tanto a nivel regional -UD Tamaraceite- como nacional -Ceuta y Terrassa- cuyo perfil se ajusta a las preferencias de la entidad.

Cabe recordar que el Arucas inició la pretemporada con Ángel López apalabrado para dirigir al equipo. Incluso fue anunciado en sus redes sociales hasta que el propio protagonista de la noticia lo desmintió en los mismos conductos de información, recalando finalmente en la UD Lanzarote, actual líder de la competición.

Con tal panorámica, el Arucas se medirá en la próxima jornada al Tenisca -domingo a las 12.00 horas- en el Virgen de Las Nieves de Santa Cruz de La Palma.