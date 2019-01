Boateng: «Sé que no es mi rol venir a ser titular»

«No sé nada del rol todavía, pero sé que no es mi rol venir a jugar de titular porque hay jugadores increíbles en el equipo. Estoy aquí por mi experiencia y para ayudar, y lo que quiero hacer es ayudar cuando pueda», se sinceró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que será "un gran honor" para él poder jugar con Leo Messi, que es «el mejor del mundo», y Luis Suárez, «uno de los mejores delanteros del mundo». "Quiero mirar cómo juegan, increíble, lo veía por televisión. Y jugar a su lado es un gran regalo", aseguró.

«Gracias por las palabras y por la oportunidad de jugar en este gran club. Estoy muy feliz, son días increíbles en mi vida, es un gran honor estar aquí y quiero disfrutar y ganar todo. Es un sueño, cuando se hizo oficial fue increíble pero ya antes, al ver la noticia, fue un gran honor», reconoció el delantero alemán con pasaporte de Ghana.

Además, tiene claro que quiere buscarse minutos como delantero centro pero abierto a ser polivalente. Con los años que tengo, casi 32, es perfecto para mí jugar como '9'. Pero para el entrenador tenerme es un 'plus' porque juego en puestos diferentes. Aunque ahora me encuentro mejor como '9'", matizó.

Su objetivo, más allá de disfrutar de ese sueño que aseguró que es vestir la camiseta blaugrana, es aprovechar sus oportunidades para que el Barça ejerza la opción de pago de 8 millones de euros para hacerse con sus servicios. "Claro, por eso estoy aquí. Quiero jugar bien y firmar por más años aquí. Ese es mi objetivo", se sinceró.

En cuanto a su estado físico, aseguró haber dejado atrás una lesión y estar ya disponible a todos los sentidos para debutar, incluso este miércoles en Copa ante el Sevilla FC. "Estoy listo para jugar y claro que quiero jugar, estoy muy bien. Jugué el sábado con el Sassuolo los 90 minutos", apuntó.

«LaLiga es el campeonato más importante del mundo, juegan el fútbol más bonito, tienen grandes estadios y los mejores jugadores. Por eso estoy aquí, quiero jugar con ellos», comentó sobre lo que representa jugar en LaLiga Santander.

Por otro lado, recordado por el gol que marcó al Barça en 2012, con el Milan y en la Liga de Campeones, dejando retratado al exjugador y ahora garante de su fichaje como secretario técnico, Éric Abidal, mostró su cara bromista. «La respuesta la miramos antes (vídeo de bienvenida). Sonreímos ahora porque es pasado, no quiero jugar con él porque me mata, seguro», apreció entre risas.

Por su parte, el propio Éric Abidal le dio la bienvenida al Barça. «Estamos muy contentos, es un perfil de jugador que estábamos buscando, muy interesante. Un '9' de experiencia, tiene también la capacidad de aguantar el nivel de partidos importantes. Ha ganado muchos títulos y conoce muchas ligas, también la española», celebró.

«Sabe que tendrá un rol distinto pero muy importante para nosotros, esperamos que nos ayude a ganar los títulos. Es un jugador de experiencia, de carácter, lo que necesitaba el equipo a día de hoy. El resto de la temporada es muy importante para nosotros y seguro que lo hará muy bien», auguró.

Por otro lado, no desmintió que el Barça esté detrás del centrocampista del Ajax Frenkie de Jong. «Seguramente De Jong sabrá del interés de nuestro club y tomará su decisión. Sólo depende de él, los viajes que hagamos o no es parte del club, no voy a decir que sea secreto pero no diremos todo», señaló sobre los esfuerzos del club por contratarle.

El vicepresidente deportivo del club, Jordi Mestre, confirmó que la cesión de Boateng ha costado un millón de euros. «Se ha llegado a un acuerdo de cesión valorado en un millón de euros, para lo que resta de temporada, que incluye opción de compra de ocho millones de euros. Cumple los requisitos del club, tiene una amplia y contrastada experiencia y conoce la liga española», comentó.