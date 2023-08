Arencibia: «Le dije a Rubiales a la cara que yo obraría por la justicia y por la mujer. Que no podía seguir contando conmigo»

José Juan Arencibia lleva una semana de aeropuerto en aeropuerto y con el móvil colapsado. El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y, hasta su dimisión de hace unos días, también vocal de la Junta Directiva de la Real Federación Española, admite que lo ocurrido con «el comportamiento indecoroso» de Luis Rubiales ha sido «un tsunami imposible de parar» y que, además de promover «una profunda autocrítica interna« en el seno del máximo órgano del fútbol español, ha de suponer «la definitiva y necesaria paridad de sexos» en la dirigencia del mismo, algo que ahora ni se atisba al estar todas las territoriales encabezadas por hombres.

-Su nombre salió en las quinielas del Consejo Superior de Deportes para suceder a Rubiales una vez decidida su inhabilitación. ¿Tuvo alguna notificación oficial al respecto?

-La apuesta de todos los compañeros ha sido Pedro Rocha y con él vamos hasta el final. Rocha sale del consenso que hemos tenido. Fue el único vicepresidente que no fue cesado y quiero resaltar en él su lealtad, competencia y autonomía. No se va a dejar mangonear por nadie, que quede claro, y va a obrar en beneficio de nuestro fútbol. Es cierto que sonó que tanto Rafael del Amo, presidente de la navarra, como yo estábamos considerados por el Gobierno para asumir el mando en esta transición y cuando el río suena es que agua lleva, como dice el refrán. Pero por encima de los nombres, desde las territoriales fuimos unánimes al creer en la conveniencia de no apostar por nadie de fuera y respaldar a alguien que, insisto, es la persona adecuada para el cargo que ahora ostenta.

-¿Cómo se puede reparar el daño reputacional que pesa ahora sobre la Real Federación Española de Fútbol si es posible hacerlo tras la sucesión de escándalos vivida en los últimos días?

-Se puede recuperar, aunque vaya a costar, que lo sé. Pero debemos ser valientes, abrirnos al mundo e implementar una mayor transparencia de la que hemos tenido. Para nada tenemos que alegrarnos de lo que ha pasado porque es motivo de vergüenza y de condena por parte de todos, pero ya que tenemos lo que tenemos, hay que tratar de revertir esta situación desde el trabajo, la honestidad y la toma de decisiones en esa dirección. En ellos estamos.

-¿Lo ve, por tanto, como un punto de inflexión?

-Soy una persona optimista por naturaleza y que tira siempre para adelante. Es nuestra obligación asumir las consecuencias de lo ocurrido y poner medios para solucionarla de la mejor manera para nuestro fútbol y nuestra honorabilidad. Luis Rubiales debe marcharse y Pedro Rocha ha de elegir a su equipo para iniciar este camino.

-La foto de la reunión de las territoriales del pasado lunes, sin ninguna mujer, ayuda poco al haber estado implicada una mujer en el acto cometido por Rubiales...

-Tenemos que ir a la necesaria paridad de sexos. 50% a 50%. Cambiar las estructuras que sean necesarias para ello. Creo en la mujer en general en su papel en nuestra sociedad y creo en la mujer de manera decidida en nuestro fútbol. Seguramente en el mundo del fútbol la mujer lo ha tenido más complicado que en otro sectores. Es momento de cambiar eso, de apostar por su talento, por su capacidad y por su inteligencia. No me cabe ninguna duda de que esta intención mía y del resto de dirigentes se va a traducir pronto en hechos. Necesitamos hechos y se van a dar.

-Estuvo en Australia viendo la final. ¿Cómo vive todo lo ocurrido en la celebración que desata toda la polémica? ¿Imaginaba, en ese momento, que iba a tener estas consecuencias?

-Estuve con Jenni Hermoso en las celebraciones porque le pedí un vídeo para unos amigos de México y como ella juega en ese país les hacía mucha ilusión. También, faltaría más, con Misa. Era un clima de enorme felicidad. Yo no me entero de nada hasta que llegamos, al día siguiente, a Doha para hacer escala antes de llegar a Madrid. Nos fuimos del estadio a otro hotel diferente al que estaba la selección. Todo estalla horas después. Cuando me llegan las imágenes y lo ocurrido mi sorpresa fue total y, también, mi enfado. Sinceramente, no me lo podía creer.

-Trató con Rubiales y hasta le elogió en numerosas ocasiones...

-No esperaba esto para nada. Es una decepción, evidentemente. Yo fui uno de los que pidió una reunión de urgencia ante la gravedad y cariz de los hechos. Teníamos que proteger a la Federación del daño que le causaba todo lo protagonizado por Rubiales. Si te equivocas, debes pedir perdón y más al tener un cargo como el que tenía. Pues se equivocó y no pidió perdón, tampoco dimitió... Todo fue de mal en peor. Por eso presenté mi dimisión de manera inmediata. No podía ser flexible ante esto tipo de comportamientos y actitudes. Y en la Asamblea Extraordinaria del pasado viernes, no aplaudí ni una vez. Solo de pensar que Rubiales quería continuar... Él puede defenderse de la manera que quiera, pero de ahí a seguir... Por mucho que tenga un fallo favorable en un hipotético juicio. Eso ya da igual. Las imágenes y sus gestos están ahí y hacen incompatible su continuidad.

-Dijo que es «víctima de una cacería».

-Él sabía que había mucha gente detrás de él, que LaLiga le había denunciado varias veces... Y se lo ha puesto a huevo a todos los que le estaban esperando. Rubiales se ha cazado a sí mismo.

-¿Desmarcarse desde el primer momento cree que le legitima más que otros miembros de la Federación que se mantienen fieles a Rubiales o no han hecho pública su repulsa a lo que hizo?

-Hay gente que llegó con Rubiales y que debe irse con él, como el secretario Andreu Camps. Al igual que muchos, yo he dejado clara mi postura irrevocable respecto a Rubiales y así se le dije a la cara cuando nos reunió el jueves por la noche y, uno a uno, a todos los presidentes de las territoriales nos quiso preguntar si confiábamos en él. Yo le dije que no podía seguir contando conmigo porque tenía que ser consecuente con mi conciencia y mi conciencia me pedía obrar en favor de la justicia y de la mujer.

-¿Esperaba que dimitiera?

-Yo y todos. Nunca nos dijo que iba a dimitir, pero era una cuestión de lógica aplastante ante las evidencias, ante el rechazo generalizado expresado por todos.

-¿Cree que hay riesgo para la candidatura de España al Mundial 2030 por el impacto internacional de todo?

-Es evidente que lo hay pero nuestro trabajo es recomponer todo. El propio Rubiales ha hecho que estemos en este riesgo por lo que hizo y, también, por enviar un escrito a UEFA y FIFA, a través de su secretario, denunciando injerencias del Gobierno. Nosotros ya hemos pedido que ese escrito quede totalmente invalidado y lo hemos rectificado.

-¿Ha hablado con Rubiales en los últimos días?

-Él no habla con nadie. Estará tratando de defenderse. Pero la institución está por encima de todos. Por encima de Rubiales también. La honorabilidad de la RFEF no admite un paso atrás en todo este proceso de regeneración que hemos emprendido.