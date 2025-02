Una árbitra de 13 años sufre acoso «en manada» durante un partido en Galicia: «Tenía miedo» «Acosar a una niña menor de edad, con el brazalete que identificaba su edad, me parece denunciable», cuenta su madre

Los árbitros de LaLiga están en el ojo del huracán, pero lo vivido por una colegiada de 13 años en Galicia ha traspasado todos los límites del respeto y la deportividad en el fútbol. Una madre ha denunciado a través de su página de Facebook la lamentable situación que sufrió su hija de 13 años mientras arbitraba un partido de Prebenjamines Segunda Fugal que enfrentó al Victoria y al Silva en los campos de futbol La Torre de A Coruña.

«Yo no me voy a callar porque es encubrir una acción y una actitud que muchas veces se oculta por vergüenza. Pero mientras no denunciemos estás cosas seguirán pasando y con total impunidad», explica Esther Rey, la madre de la árbitra de 13 años, en su cuenta de Facebook.

En su post Esther Rey describe que «el delegado del Victoria (uno de los equipos que disputaban el partido) fue un auténtico monstruo que se dedicó a discutir de manera reiterada todas y cada una de las decisiones de una niña de 13 años que , al igual que los jugadores está aprendiendo. Con mala educación. Intimidándola con sus aspavientos, sus expresiones y su actitud corporal. Un auténtico gañan, un energúmeno que debería tener una orden de alejamiento de los campos de fútbol. Con su ejemplo desde la banda lo único que hace es crear monstruos a su imagen y semejanza. De hecho en un descanso un jugador de no más de siete años se acercó a mí hija, la árbitro, exigiéndole explicaciones por su manera de pitar las faltas. Cuando esté niño debería tener grabado a fuego que al árbitro no se le discute». «Raquel a pesar de su situación y nerviosismo le perdono e hizo oídos sordos», señala la madre.

«Con respecto al Silva, el otro equipo del partido, Raquel cometió el error de no comprobar en la alineación quienes eran los que estaban subidos como técnicos de ese partido por parte del Silva. Y se encontró con un entrenador y tres jóvenes que actuando en manada, si en manada, acosaban a mí hija ante cualquier decisión arbitral. No sé atrevía a acercarse a la banda porque les tenía miedo. Literalmente Miedo ,por sus expresiones y su actitud agresiva», denuncia Esther Rey.

«Los niños árbitros son imprescindibles»

«Raquel no hizo uso de todas las armas que el reglamento tiene habilitadas para estos casos, como activar el protocolo de violencia verbal, sacar tarjetas, expulsar a los tres sinvergüenzas que estaban en el banquillo del Silva... Sinvergüenzas me parece poco, repito manada, acosando a una niña menor de edad, con el brazalete que identificaba su edad, me parece denunciable», narra la madre de la árbitra de 13 años.

Esther Rey quiso además hacer un alegato en defensa de los árbitros, siempre en el punto de mira de los aficionados y aficionadas al fútbol porque «los niños árbitros son imprescindibles para los partidos y son el futuro del fútbol. Son valientes, muy valientes. Estudian y van a clase todo el año para sacar el titulo y seguir aprendiendo aunque hayan aprobado el examen. Son unos apasionados del futbol y del deporte, y son extraordinarios. Y las niñas, si me apuras, más extraordinarias todavía».

Además, la madre solicita que se tomen medidas de prevención en todas las instalaciones en las que se disputen partidos: «Debería haber en los campos de fútbol una autoridad, ya sea Policía, o personal de la Federación que vele por el correcto desarrollo de los partidos desde el respeto y la educación. Porque en los partidos (de mayores) oficiales hay Policía, pero energúmenos hay en todos los campos, los de Primera, los de Segunda y los de biberones». «¿Por qué en unos sí y en otros no?», se pregunta.

Esther Rey finaliza su mensaje recordando que «a mi hija le digo que la quiero ver sonreír cuando saca una tarjeta roja igual que cuando se alegra porque un equipo que está arbitrando marca un gol y se revuelcan como cachorritos por el suelo».