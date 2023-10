Mateu Lahoz, candidato de consenso para convertirse en presidente de la FEF

El exárbitro internacional Antonio Mateu Lahoz se postula como candidato de consenso para convertirse en presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) y sustituir a Luis Rubiales al frente del organismo ahora liderado de forma interina por Pedro Rocha, según anunció este martes el diario Marca. El excolegiado valenciano de 46 años cuenta con el apoyo de LaLiga, los clubes, el Consejo Superior de Deportes (CSD), la FIFA, el colectivo arbitral y algunos presidentes de federaciones territoriales, lo que le coloca como el principal aspirante a ocupar la presidencia de la FEF tras las elecciones que se celebrarán el próximo año, previsiblemente en el mes de marzo.

Retirado del arbitraje profesional la pasada temporada después de más de 30 años dirigiendo partidos, Mateu Lahoz es en la actualidad es comentarista de Movistar y la Cope, y mantiene excelentes relaciones con todos los estamentos del fútbol. Su posible salto a la presidencia de la FEF rompería con todo lo que ha representado Rubiales durante el último lustro.

Mateu Lahoz, que todavía no se ha desvelado si se presentará o no a las elecciones a la presidencia de la FEF, sí ha reconocido que su deseo es revisar el modelo arbitral, una propuesta muy del gusto de los clubes profesionales. Se convierte así, cuando aún no ha comenzado la carrera electoral, en el gran favorito a suceder a Rubiales, con quien mantenía importantes discrepancias. La experiencia, el hecho de conocer muy bien el fútbol y el estamento federativo, juegan también a favor de Mateu Lahoz.

Aunque las posturas de los presidentes de las territoriales están encontradas respecto a un candidato, varios de los clubes más importantes de Primera División son partidarios de un dirigente con el perfil de Mateu Lahoz. Otros posibles aspirantes a la presidencia serían el propio Pedro Rocha (Federación Extremeña), Salvador Gomar (Valenciana) y Paco Díez (Madrileña), que no cuentan sin embargo con una aceptación unánime, sobre todo tras el escándalo protagonizado por Rubiales y lo que supondría de continuismo en la FEF.

También han surgido los nombres de Rami Aboukhar (ex consejero delegado del Santander), Carlos Suárez (expresidente del Valladolid), David Aganzo (presidente de la AFE, aunque no tiene intención de presentarse a las elecciones) y Emilio García Silvero (jefe del departamento legal de la FIFA).