Ancelotti: «Sustituir a Karim es imposible; nadie puede hacerlo»

Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa escoltado por Karim Benzema y Luka Modric, dos de sus pretorianos, y en un ambiente distendido, por momentos divertido, tal y como se pudo apreciar en varios gestos de complicidad y bromas entre el técnico y los futbolistas francés y croata.

«Si estamos aquí es claramente por el trabajo que hicieron los que ganaron la Champions, pero no la hemos ganado solo con once. Al principio solo puedo poner once y voy a poner el equipo que ha ganado, con una duda, dos o tres... Los dos que están aquí creo que van a jugar. Si quieren...», señaló el técnico italiano, bromeando sobre un once inicial que apunta al de la final de la Champions contra el Liverpool hace unos meses.

Carletto mostró su satisfacción por una plantilla que considera mejorada respecto a la que culminó con éxito la pasada campaña: «Hemos fichado dos jugadores que han mejorado la calidad física y técnica del equipo y además tenemos un año más juntos, de mejorar el entendimiento entre todos, entre los jóvenes y los veteranos. Esta ha sido una de las claves del éxito el año pasado. Estamos más acostumbrados a estar juntos y además Rüdiger y Tchouaméni aportan calidad y físico».

La principal duda sobre el equipo madridista pasa por la ausencia de un sustituto de garantías para Benzema, ya que Mariano no convence y el resto de opciones pasan por jugadores que no son delanteros específicos. «Tenemos muchos delanteros, una buena lista: Karim, Mariano, Hazard, Rodrygo, Vinicius, Asensio... ¿He olvidado a algunos? ¿No? Está claro que cuando te falta el mejor delantero del mundo esto afecta pero de momento soluciones y alternativas tenemos. Sustituir a Karim es imposible, no hay ningún jugador en el mundo que pueda hacerlo y si se resfría nosotros también nos constipamos», explicó el de Reggiolo en este sentido.

Su mejor temporada

«Creo que fue la mejor temporada en mi carrera. Nunca había conseguido ganar la Liga y la Champions y mis jugadores lo consiguieron con una gran combinación de cosas: espíritu, actitud, calidad, experiencia, entusiasmo... Por todas esas razones creo que conseguimos algo importante, ganando a equipos importantes», valoró sobre la pasada temporada, en la que regresó al primer nivel por la puerta grande.

Cauto como siempre, pero también ambicioso, Ancelotti valoró el reto de conquistar los seis títulos en juego: «Lo que es posible es luchar por todas las competiciones, de esto no tengo ninguna duda. Después, ganar los seis títulos es muy difícil. Lo vamos a intentar. La plantilla es muy buena, tengo mucha confianza en ella y ha mejorado respecto a la pasada temporada».

«El Bayern de Múnich tiene un presupuesto, una organización y una historia mucho más grande que el resto de los equipos. Esto es lo que ha pasado en el fútbol alemán y también en otros países como Italia, donde la Juventus ganó el título durante muchos años. Equilibrar esto es muy complicado», analizó finalmente sobre el fútbol alemán, que conoce de primera mano tras su paso por el banquillo del Bayern.