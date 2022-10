Adrián Hernández: «Cambiaría todos mis goles porque el equipo ascienda»

Una de las caras nuevas este año en la UD San Fernando es Adrián Hernández Socorro (Las Palmas de Gran Canaria, 1992), delantero grancanario. Quien ha aterrizado este mismo año en su tierra natal después de su periplo con el Atlético Paso consiguiendo el primer ascenso del equipo palmero a Segunda RFEF.

–¿Cuál es la trayectoria de Adrián Hernández?

–Empecé desde muy pequeño en El Cardones de portero, pero ya luego me iba alternando con ser delantero. He pasado por las filas del Universidad de Las Palmas, luego pude formar parte del filial amarillo realizando una pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Sergio Lobera. Además, jugué en el Burgos durante tres años, pasé por el Atlético Baleares, Barakaldo, Estrella, Socuéllamos, Atlético Paso, y ahora recalé en el San Fernando.

–Está que se sale, lleva tres goles en cuatro partidos

–La verdad que sí, he estado fino de cara a puerta. Espero que siga la racha porque al final esto son rachas cuando se antojan de esta manera bienvenidas sean, pero las malas son muy complicadas de llevar.

-¿Se ha marcado alguna cifra como objetivo esta temporada?

-No, a mí no me gusta marcarme retos a largo plazo. Nunca suelo ponérmelas. Pero si te puedo decir que cambiaría no meter tantos goles y que el equipo ascienda. Porque de que me vale ser pichichi de Tercera si el equipo no asciende. Pero es obvio que me encantaría meter 15 o 20 goles, todo lo que sea para ayudar a mis compañeros. De momento, estoy siendo eficaz.

Adrián Hernández, durante la entrevista. / ARCADIO SUÁREZ

-Con el nuevo míster, Juan Carlos Socorro, un delantero como usted, ¿se adapta bien a su estilo de juego?

-Sí, de todos los años que lleva en el San Mateo, siempre se ha dicho que sus equipos son defensivos con líneas muy rocosas. Pero cuando lo vives desde dentro no te da esa sensación. Nosotros tenemos un equipo tanto para tener el balón proponiendo juego, como salir a la contra sometiendo al rival. En ese aspecto me he llevado una sorpresa positiva porque tiene variedad en su juego. A mí me beneficia ya que puede variar con dos delanteros o jugar con un punta de más referencia. Me adapto a las dos. Ruymán está en proceso de recuperación.

-¿Cuál es el objetivo real del club para esta temporada?

-A priori, y sobre el papel, los cinco equipos que descendieron de Segunda RFEF son los que tienen que estar arriba. Son cinco candidatos al ascenso. El Sanfer siempre ha estado en la lucha y se ha confeccionado una gran plantilla como para ascender. Pero cualquier equipo en Tercera puede estar arriba, mira el ejemplo claro es el Villa de Santa Brígida, yo considero que puede repetir la hazaña alcanzada la campaña anterior.

-¿Podría decirme su favorito para el ascenso?

-Por nombre, por status, por historia, yo creo que el Mensajero es un rival a batir. Pero Las Palmas Atlético, por más peso que otra cosa, tiene la obligación de ascender, y serán los dos rivales más complicados de aquí al final.

Adrián Hernández, durante la entrevista. / ARCADIO SUÁREZ

-Ya usted sabe lo que es marcarle al filial amarillo

-Fue un partido muy disputado pero sí es verdad que a raíz de la expulsión de ellos, nosotros tomamos más protagonismo. Estoy convencido de que lucharán por el campeonato.

-¿Cuáles son sus cualidades dentro del campo?

-Siempre he sido solidario, considero que mi principal virtud es el estar ahí arriba presionando, no dando un balón por perdido. Soy un delantero que puede jugar de espalda, pero también correr al espacio. No soy egoísta, pienso que si hay una palabra que puede definirme dentro del campo es la solidaridad.

-¿Tiene algún ídolo de la infancia ya sea de portero o delantero?

-(Entre risas) Siempre me han llamado la atención Diego Forlán y David Villa. Tenían algo diferente, no eran delanteros comunes.