La vuelta a casa de Damaris Egurrola, la vasca del Lyon

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 24 de mayo 2024, 08:41 | Actualizado 08:59h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Aún no se habían visto por televisión las actitudes machistas que empañaron el histórico Mundial ganando por la selección española femenina ni tampoco había estallado el gran motín contra Jorge Vilda cuando una de las futbolistas dio un paso al frente y decidió que no jugaría más con España, donde hizo cantera y fue campeona de europa en las categorías inferiores de La Roja. Claro que ella, tras sentirse ninguneada por el exseleccionador nacional, podía elegir entre tres opciones. Nacida en Estados Unidos y criada en el País Vasco, Damaris Egurrola (Orlando, 1999) se decantó por defender los colores de Países Bajos, el país de su madre. La 'neerlandesa de Bilbao', centrocampista del Olympique de Lyon es una de las grandes protagonistas de la final de la Champions femenina (18.00, La 1 y DAZN) que el Barça juega en San Mamés.

La centrocampista de padre vasco, el pelotari profesional que hizo las Américas bajo el nombre de Osa II Pablo Egurrola, regresa a la que fue su casa durante las cinco temporadas que jugó con la camiseta del Athletic de Bilbao para disputar su segunda final europea. La primera la ganó con los colores del equipo francés en Turín, precisamente ante el Barcelona, que este sábado busca revalidar el título logrado el curso pasado ante el que es su bestia negra en el Viejo Continente. Nunca ha ganado al equipo de la región histórica de Ródano-Alpes.

«Me despierto todas las mañanas pensando en esta final. Poder jugar en San Mamés cuando yo vengo del Athletic, y poder jugar con el Lyon, el club de mis sueños… Jugarlo con este equipo yo creo que va a ser muy especial. Aunque tampoco está todo hecho todavía, hay que jugar esta final y va a ser muy dura, pero estoy feliz de estar en casa», expresó hace días la jugadora, que creció en Gauteguiz Arteaga, un pueblo de menos de 1.000 habitantes situado a una hora en coche de Bilbao, en 'La Central' de DAZN.

Damaris Egurrola, en su etapa como jugadora del Athletic de Bilbao

«El Athletic es el club que me hizo crecer. Empecé en la academia y pude debutar con 16 años. Fui de las más jóvenes en hacerlo. Ganamos la liga ese mismo año, teníamos un equipazo, junto con Irene Paredes, por ejemplo. Ganar una liga siendo del Athletic fue histórico. Para mí siempre ha sido algo especial», indica la jugadora del conjunto francés, internacional con Países Bajos, quien ahonda en que está en uno de los mejores momentos de su carrera y que está disfrutando del actual curso en Francia: «Este año he podido jugar casi todos los minutos. Me siento con mucha confianza, haciendo lo que me gusta, aprendiendo todos los días y trabajando. Pero todavía no ha terminado el trabajo, nos queda lo más bonito de la temporada para que sea redonda».

https://www.instagram.com/p/CsyFQMFIVAJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

La centrocampista, que domina perfectamente no solo el castellano, el neerlandés y el inglés, sino también el euskera, estuvo a punto de fichar por el Barça en 2020 cuando abandonó el Athletic. Antes de su marcha de la selección española, la jugadora se fue una primera vez de España. Lo hizo por una cláusula del convenio de la Liga femenina, que le obligó a irse al extranjero, en este caso al Everton de Inglaterra, a jugar después de no poder recalar en el equipo azulgrana de forma gratuita. Los clubes propietarios debían cobrar por labores de formación de una jugadora sub-23 años que acabara contrato al equipo que estuviera interesado en ficharla. Un precio -entre 100.00 y 500.000 euros - de salida que solo afecta a los equipos nacionales. El Athletic pidió 250.000 y esto hizo que la jugadora llevara la decisión a los tribunales dentro de la demanda que el sindicato Futbolistas On presentó en la Audiencia Nacional. La cláusula sigue vigente a día de hoy.