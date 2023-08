A Vilda le sale redonda su revolución

Isaac Asenjo Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Decía Jorge Vilda en la previa del duelo ante Suiza que notaba cierto pesimismo en torno al partido ante las helvéticas. Y no era para menos después de la sonrojante goleada de Japón en el ultimo envite de la fase de grupos. El seleccionador español, que durante los días previos advirtió de la confianza y motivación de sus jugadoras para hacer historia, comenzó la revolución desde el once titular. Cinco cambios con respecto al anterior encuentro frente a Japón para dar una vuelta a una alineación que no dejaban margen de error en un grupo que se la jugaba a una sola carta en los octavos de final. «Hay que mejorar y pasa por ligeros movimientos de posiciones», reflexionó antes del duelo. A tenor del resultado, las ideas le salieron bastante bien.

Despreocupado ante las críticas que lo señalaron tras la pifia nipona, dio entrada a Alba Redondo, Pichichi de la Liga F en detrimento de Alexia Putellas, que no venía jugando en plenitud de condiciones. Sin la doble Balón de Oro, Aitana Bonmatí se erigió en la líder del juego y brilló de manera superlativa. También fue titular Esther González en la delantera, acompañando a Jennifer Hermoso, algo más retrasada que en los partidos anteriores. Movimientos como el de contar con una delantera centro y no un falso 9, que reconstruyeron al equipo para llegar hasta lo que faltó ante Japón, el gol. También actuaron de inicio Oinhane Hernández y Laia Codina, que debutaba en la cita de Oceanía, en la defensa. La primera sustituyendo a Olga Carmona, que venía jugando hasta la fecha en el lateral, y la segunda por Rocío Gálvez después de su mal partido ante las Nadeshiko y las molestias musculares de la capitana Ivana Andrés. Noticia Relacionada Octavos de final | Mundial femenino Aitana Bonmatí lleva a España a romper su techo de cristal Isaac Asenjo La de Campllong no tuvo su mejor inicio después de marcar un gol en propia puerta en una jugada incomprensible, pero se rearmó y con mucha fe logró también anotar para La Roja en una jugada de ímpetu y fuerza. «Como en la vida, cuando te dan palos te levantas. Ahora empieza una historia para escribir con páginas de oro», dijo la central tras el encuentro. La gran sorpresa llegó en la portería, donde nadie se esperaba el debut de Cata Coll en unos octavos de final de un Mundial cuando el seleccionador había apostado hasta la fecha como titular por Misa Rodríguez. La guardameta del Real Madrid fue claramente señalada y dejó su sitio a la portera balear, de 22 años y suplente las tres últimas temporadas en las que ha militado en el Barcelona a la sombra de Sandra Paños, ausente en este Mundial por decisión del entrenador. «Se ha demostrado que ante las adversidades somos capaces de solucionar un partido», dijo tras el encuentro en declaraciones a RTVE la de Marrachí. La portera es una clara apuesta del seleccionador nacional y su cuerpo técnico, que la ha visto crecer a nivel de selecciones y proclamarse dos veces campeona de Europa Sub17, campeona del mundo Sub18 y subcampeona del mundo Sub20.

