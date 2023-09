La campeona del mundo busca aprovechar la marejada para tomar impulso

Después de días de enorme tensión, con el estrés por la nubes y el cansancio acumulado por las reuniones que restaron unas horas de sueño imprescindibles para el óptimo rendimiento de cualquier deportista, la selección española de fútbol femenino busca aprovechar la marejada de que disfruta en tierras andaluzas para tomar impulso en su ruta hacia los Juegos Olímpicos de 2024.

La épica victoria lograda el pasado viernes frente a Suecia con un tanto de Mariona Caldentey desde el punto de penalti en el alargue de la segunda parte ha espoleado a un combinado que atravesó un mes tormentoso tras proclamarse campeón del mundo en Australia y Nueva Zelanda a raíz del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y la guerra abierta con la Federación para poner fin a los abusos y la «discriminación sistemática» experimentada durante décadas que denunció hace unos días Alexia Putellas, pero que ahora, con las aguas un poco más calmadas, vuelve a divertirse sobre el césped. Este martes, en el Nuevo Arcángel de Córdoba y frente a una Suiza alicaída, las pupilas de Montse Tomé tratarán de extender su extraordinaria dinámica de resultados para dar otro paso de gigante en el camino hacia la gran cita parisina del próximo año.

Resulta casi imposible imaginar un peor escenario para que la selección española comenzase a lucir su estrella de campeona del mundo que el que se configuró la semana pasada. La lista confeccionada por Montse Tomé, en la que figuraba el grueso del bloque que tocó el cielo en el Estadio Australia de Sídney así como algunas de las rebeldes que en su día alzaron la voz contra Jorge Vilda, recrudeció las hostilidades con una Federación que pretendió solventar inicialmente sus reivindicaciones con meros cambios cosméticos, pero a la que no le quedó más remedio, bajo presión del Gobierno en funciones, que empezar cortar cabezas para intentar alcanzar una 'entente cordiale'.

La reunión hasta altas horas de la madrugada que mantuvieron el pasado martes en Oliva, con la intermediación del presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, sirvió para acordar una tregua y evitar que el tren hacia los Juegos Olímpicos descarrilase sin que el balón echase a rodar. La disputa, como no podía ser de otra forma, hizo mella en un vestuario al límite. Pero la respuesta en Gotemburgo fue soberbia, a la altura de unas campeonas tan indómitas sobre el verde como en los despachos.

Una Suiza desgarrada

Darle continuidad a esa exhibición de coraje y fútbol en el Nuevo Arcángel es el objetivo de las heroínas españolas, que se han ganado el aplauso unánime de sus compañeras de profesión como heraldas de una causa justa. Para ello, tratarán de hurgar en las heridas de Suiza, otra selección desgarrada de la que ya dio cuenta España en los octavos de final de su histórico ascenso a la cima hace poco más de un mes en Sídney.

La 'Nati' sucumbió entonces por 1-5 frente a España merced a un doblete de Aitana Bonmatí y los tantos de Alba Redondo, Laia Codina y Jenni Hermoso. Aquel partido disputado hace 52 días sirvió para que España se redimiese de la goleada encajada frente a Japón en el cierre de la fase de grupos y galvanizó a un combinado que avanzó ya de forma imparable hacia el trono planetario. Las helvéticas, por el contrario, siguen sin levantar cabeza.

La selección que dirige la alemana Inka Grings encadena cuatro partidos sin ganar ni marcar, salvedad hecha del tanto en propia puerta de Laia Codina en el citado duelo con España. Tras vencer por 0-2 a Filipinas en su primer encuentro en la Copa del Mundo, el combinado centroeuropeo firmó tablas a nada con Noruega y con Nueva Zelanda. Tampoco mojó en su debut en la presente Liga de Naciones, sucumbiendo en San Galo ante Italia (0-1).

El mal ambiente impera en un vestuario fracturado por la fría relación que mantienen varias internacionales con la seleccionadora, que dejó en tierra a la leyenda local Ana-Maria Crnogorcevic, ex del Barça y actualmente en el Atlético, por causas no del todo esclarecidas. La capitana helvética, Lia Wälti, no tuvo reparos en expresar su descontento, extensible a algunas de sus compañeras. Por si fuera poco, la veterana Ramona Bachmann, otro de los puntales ofensivos de la 'Nati', salió tocada del enfrentamiento con Italia y no viajó a Córdoba. Un panorama poco halagüeño para Grings, inmersa en una lucha de poder y cada vez más cuestionada.

-Alineaciones probables:

España: Cata Coll, Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga Carmona, Tere Abelleira, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Athenea del Castillo, Lucía García y Mariona Caldentey.

Suiza: Peng, Marti, Bühler, Maritz, Riesen, Sow, Wälti, Reuteler, Terchoun, Pilgrim y Piubel.

Árbitra: Monika Mularczyk (Polonia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Nuevo Arcángel.

TV: La 2.