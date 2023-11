Alexia Putellas, única gran duda de Montse Tomé

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, dará este martes 21 de noviembre la lista de convocadas para los dos últimos partidos de la Liga de Naciones 2023-2024 ante Italia y Suecia, ambos en casa y donde espera cerrar el billete a la 'Final a Cuatro' del año que viene donde se jugará la clasificación para los Juegos Olímpicos de París.

La entrenadora asturiana facilitará el nombre de sus elegidas a partir de las 15.00 horas a través de las redes sociales, y posteriormente comparecerá a las 16.00 ante los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

No se esperan muchas novedades en la lista respecto a la anterior que dio Tomé para el parón de finales de octubre, aunque podría buscar alguna cara nueva en la delantera ante la baja por lesión de Amaiur Sarriegi, delantera de la Real Sociedad. Este hueco podría ser para la delantera del Levante UD Alba Redondo, campeona del mundo y que no tuvo hueco en la última tras salir de una lesión. Se espera que sigan sin volver a La Roja, por decisión propia, Mapi León y Patri Guijarro, que no fueron al Mundial tras mantenerse firmes en su postura en el conflicto de 'Las 15'.

Las dudas aparecen con Alexia Putellas, que arrastra molestias desde el pasado miércoles, cuando sufrió un golpe en su rodilla durante el partido de Champions ante el Benfica, y que hizo que se perdiera el choque liguero del domingo ante el Real Madrid. Además, la portera del Valencia Enith Salón ya está recuperada de la lesión que le hizo perderse la anterior concentración y podría volver junto a Cata Coll y Misa Rodríguez.

España lidera con pleno de puntos, 12, su grupo de esta Liga de Naciones y aventaja en cinco a Suecia, por lo que podría sellar el pase a la 'Final a Cuatro' ante Italia, a la que recibirá en el Estadio Pasarón de Pontevedra el viernes 1 de diciembre a las 21.30 horas. Posteriormente, el martes 5 de diciembre, a las 19.00, se medirá al combinado sueco en La Rosaleda de Málaga.