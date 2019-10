Éxito de recaudación en el XII Torneo de Golf Fundación Satocan Júnguel Sanjuán

La Fundación Satocan Júnguel Sanjuán celebró la 12º edición de su Torneo benéfico de golf en el Old Course de Salobre Golf​& Reso​rt. En esta ocasión, el proyecto beneficiario al que se destinó la recaudación íntegra del Torneo es “Ítaca; en viaje hacia la autonomía” de la Asociación Hestia. Como viene siendo habitual, la inestimable solidaridad de los participantes así como el ambiente cercano y emotivo fue la nota predominante de este Torneo benéfico, donde todos contribuyen económicamente a favor de un proyecto que vele por la infancia y juventud vulnerable. Este año el objetivo era difundir la labor de la Asociación Hestia con los jóvenes, concienciar sobre su situación, y recaudar los fondos necesarios para ayudarlos a través del proyecto Ítaca. Numerosas empresas y particulares se suman incondicionalmente año tras año para aportar su granito de arena y apoyar juntos este evento solidario. En esta edición se ha batido el récord de recaudación y de participación con 46 colaboradores y 25 equipos que han logrado sumar la cifra de 57.891 euros. “Estamos verdaderamente agradecidos a todas las empresas que nos acompañan prácticamente desde la primera edición y al mismo tiempo, es muy ilusionante ver como cada año se suman nuevas a un encuentro que es realmente especial para nosotros.” Comentó Mapi Arencibia, gerente de la Fundación Satocan. ​“Precisamente en esta edición se han sumado siete nuevos colaboradores.”

En el aspecto meramente deportivo, el Torneo se desarrolló por equipos de 4 participantes bajo la modalidad Pro Am Scramble. Un total de 25 equipos compitieron y disfrutaron de una jornada de golf que transcurrió a buen ritmo y que dejó como anécdota un hoyo en uno de Francisco de Bethencourt, que tras un magistral golpe, hizo eagle en el hoyo 2 del Old Course de Salobre. Concluido el juego y entregadas las tarjetas, colaboradores, participantes y jugadores disfrutaron de un almuerzo en Salobre Hotel Resort & Serenity, donde tuvieron la oportunidad de comentar sus jugadas y donde se hizo entrega de los premios a los equipos ganadores, que fueron los siguientes: Equipo ganador, Novacontre, equipo compuesto por Marcos Ojeda, Raquel García, Chelo Ortega y Jaime Fleitas. El equipo de Salobre Golf quedó en 2º lugar con Pepe Mesa, José Mª Puig y Juan Carlos Rodriguez. Y Hospitales San Roque, alcanzó el 3er lugar: Julio Gómez, Francisco Duque, José Ramírez y Antonio Gopar, formaban el equipo. Un año más, lo importante fue que todos pasaron una entrañable jornada solidaria entre amigos.