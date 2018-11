«Este título me costó mucho sudor»

«Ha sido un año un poco difícil en una categoría nueva para mí. Somos el único equipo canario que hemos corrido en la competición y el único canario que ha conseguido un título europeo de motociclismo. Me siento afortunado de haberlo conseguido, es un título que me ha costado mucho sudor porque me lo he costeado todo yo, sin ayuda de prácticamente nadie. Ni de instituciones públicas ni empresas privadas», asevera el campeón, que sufrió hasta la última curva del circuito valenciano para conseguir el título.

«Afronté la última carrera de la temporada con mucha incertidumbre. En la primera tanta de entrenamientos llovió, y en la segunda se rompieron los embragues y solo pude dar tres vueltas a la pista. El sábado intenté colocarme entre los primeros de la parrilla, y terminé con el cuarto mejor tiempo. En carrera conseguí ponerme segundo al principio, pero al final me impuse en la carrera para alzar el título de campeón».