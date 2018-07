$!El mundial comienza a volar en Pozo Izquierdo

Paridad en los premios

"Daida es mejor que yo, aunque sea complicado explicarlo. Básicamente, se debe a que al principio se sumaban más otras modalidades competitivas y, de unos años a esta parte, me he centrado más en la de olas. Está claro que ella es la mejor de la historia , aunque en casa no hay piques porque cuando una es campeona la otra es segunda", ha dicho.

Por otro lado, Iballa ha asegurado que seguirá compitiendo hasta que sus patrocinadores privados lo permitan, ya que considera que esa ayuda económica es básica. "A día de hoy tengo una gran motivación y no he pensado qué haré cuando deje de competir. La verdad es que en la vida misma hay que ir día a día y disfrutar del camino, porque hoy estamos aquí y mañana no se sabe. Estoy contenta de poder hacer lo que me gusta cada día y quiero y espero seguir disfrutando de este deporte", ha concluido.