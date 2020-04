El fútbol y el deporte, de luto por Michael Robinson

El fallecimiento de Michael Robinson a los 61 años víctima de un cáncer ha causado un tremendo dolor en el mundo del fútbol, del deporte en general y de la comunicación. Su dilatada trayectoria desde que colgó las botas, como presentador y comentarista, su conocimiento, humor, vitalidad y carisma, hasta su particular acento, dejan un lugar irreemplazable y una riada de cariño. Su compañero de tantas narraciones, Carlos Martínez, aseguró: «You’ll never walk alone. Siempre estarás conmigo».