Deberes pendientes de la UD en casa: ganar tras más de tres meses de sequía y recuperar afición fútbol Dinámica peligrosa en los partidos en el Gran Canaria: el equipo no saca resultados desde diciembre y las asistencias están cayendo en picado

Vuelve el sábado la UD a jugar en casa y, en los últimos tiempos, ese panorama solo invita a malas noticias. A saber: el equipo no gana en el Gran Canaria desde inicios de diciembre, más de tres meses ya de sequía, y, por si fuera poco, las asistencias al recinto de Siete Palmas han caído en pìcado en las últimas jornadas. De los 11.030 espectadores que acudieron al encuentro disputado el pasado 30 de enero frente a la Real B, el que supuso el debut oficial de García Pimienta, se ha pasado a los 6.675 que presenciaron la cita ante el Lugo hace dos semanas. Casi la mitad. Una tendencia que con el Burgos, el compromiso intercalado como anfitrión se mantuvo, pues se registró, igualmente, una bajada en las butacas ocupadas según los datos oficiales.

No se trata, por tanto, de una circunstancia episódica y sí responde a un patrón, a la luz de los números, lo cual llama a la alarma en el club. Desde la cúpula se asiste con preocupación a esta deriva de desapego y decepción que se está escenificando en Siete Palmas porque se concede la misma o más importancia que a los resultados adversos el hecho de que los socios e incondicionales hayan optado por quedarse en casa en los partidos más inmediatos del calendario.

También se asocia a los discretos aforos el hecho de que el equipo no tenga el denominado 'efecto llamada' por sus números. «Cuando no hay victorias la gente se resiente, aunque en la UD estamos muy orgullosos de la masa social fidelizada y que no falla», dice una voz autorizada al respecto.

Desde el vestuario se asume que no puede extenderse más el ciclo de decepciones e, igualmente, se entiende que retomar una inercia ganadora ante el respetable sería la mejor medida para repoblar las gradas del estadio. Y para el sábado, con motivo de la visita del Girona, la conjura pasa por restituir el respeto perdido en territorio propio y, de paso, volver a seducir a una hinchada que está representando su hartazgo con la opción de no personarse en el campo. Un binomio letal, el de malos resultados y vacío popular, que urge reparar.

Desde la directiva se ha dado un primer paso con la promoción especial de dar al abonado una entrada al 50% del precio estipulado para el público en general, medida en la que se tienen puestas muchas esperanzas y que se confía dé la ambientación necesaria al Gran Canaria y en justo en el día de un encuentro de máxima relevancia para el porvenir competitivo del equipo: el Girona, actual sexto clasificado, aventaja en cinco puntos al conjunto de García Pimienta y se ve como una final por mucho que el calendario transite por el tramo inicial de marzo.

Cuenta atrás

Pese a que restan doce jornadas por delante, todo lo que no sea ganar supondría un receso casi definitivo para mantener la ya precarias opciones de colarse en una de las plazas de privilegio al final del campeonato regular.

Además, es previsible que tanto este miércoles, cuando está prevista una comparecencia pública de rafa Mujica, como el viernes, día de previa y en el que hablará el entrenador, se sucedan los llamamientos para que el público arrope a la UD y se corrija, tras varias jornadas, el descenso de espectadores.

Las necesidades propias pasan, con todo, por empezar a ganar sin más dilación sin atender a la periferia. La UD ya no puede entrar a discriminar si juega dentro o fuera por los números que debe hacer hasta mayo si desea mantener su candidatura. Pero ahora toca en casa, escenario hostil de un tiempo a esta parte y tanto en el césped como en los alrededores por la marcha imparable de seguidores. En cuenta atrás para la esperada cita ante el Girona, el reto es doble y pasa por capturar los tres puntos y, de paso, subir los decibelios del Gran Canaria. Si todo eso se da, el subidón será de los buenos.