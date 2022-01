Dani Sarmiento, «contentoy orgulloso» tras el Europeo con España

La resaca de la medalla de plata obtenida por España en el Campeonato de Europa que se clausuró el domingo en Budapest la vivió Dani Sarmiento con inemjorable sabor de boca. Ansiaba su tercer oro continental pero, con el paso de las horas, el grancanario dio la dimensión merecida a un podio que fue igualmente celebrado. El nivel en la competición, «altísimo» según sus valoraciones, realza el papel jugado por la selección nacional y que cumplió con el desafío de mantenerse entre las mejores, a la altura de lo que ha sido su historia en los últimos tiempos, consagrando, así, a una generación irrepetible de jugadores.

Sarmiento, que este martes volará a Francia tras llegar a Madrid con el resto de la expedición (« ya tengo el domingo partido con el Saint Raphael, esto sigue y no hay tiempo para descansar», admitía con cierta resignación), atendió a CANARIAS7 con su habitual accesibilidad y sin ocultar las conclusiones positivas que se trae de Hungría.

« Estoy muy contento por haber llegado a la final y que el equipo compitiera de esta manera contra Suecia, que hizo un gran campeonato», admitía a propósito del partido decisivo.

Mira atrás, recuerda la circunstancias de su convocatoria y pondera más su satisfacción: «Hace quince días estaba en casa, entrenándome en Francia. Me llamaron a última hora. Fue una gran sorpresa para mí. Y luego, con la suerte de poder estar en semifinales, en la final, jugar en un pabellón increíble, lleno de gente, ante un gran equipo. No acompañó el resultado, pero ha sido una gran experiencia en todos los sentidos si valoro lo que me ha tocado vivir».

En opinión de Dani Sarmiento «no se puede pedir más» porque a su alegría por añadir al palmarés este nuevo honor añade la mejor sensación posible, como se encarga de explicitar: « El orgullo de defender la camiseta de España, de volver a sentirme parte de esta selección, es algo muy grande para mí. Salgo contento y orgulloso. Son cosas que quedan para toda la vida».

«Este Europeo me lo tomé como un regalo y lo he vivido tratando de dar lo mejor de mí. Me he sentido partícipe, he disfrutado con los compañeros. Ahora toca volver a Francia y enfocarme en mi equipo, pero lo hago con la enorme satisfacción que me deja este nuevo torneo internacional representando a mi país», asegura. Desde 2007 en la dinámica de la absoluta, Dani Sarmiento suma y sigue con un palmarés de leyenda y que ya contempla siete medallas.