Cuenta atrás para una velada estelar

A menos de dos semanas para la celebración de la velada Life Pro Nutrition, las expectativas de organizadores y participantes no pueden ser más altas. Con un cartel variado y amplio, con protagonistas contrastados y otros prospectos de enorme progresión, nadie duda de que el espectáculo está garantizado en La Gallera del López Socas el próximo 11 de marzo y desde las 20.30 horas. Todos los clubes y gimnasios implicados están ultimando los preparativos con enorme entusiasmo y rigor con el fin de poder exhibir a sus púgiles en el mejor estado de forma posible. Todo, para responder a los esfuerzos de la Federación Insular, incansable en su apoyo a promotores de eventos que permitan dar rodaje y asaltos a los canteranos del vivero propio. Porque, como bien significa Gustavo Sarmiento, presidente del órgano de gobierno del boxeo en la isla, la disciplina “goza de muy buena salud” en la tierra y a ojos de los aficionados estará la labor de los formadores para asegurar el relevo generacional.

«Queremos agradecer a Energy Nutrition Las Palmas, patrocinador de la velada, que se haya volcado con esta iniciativa. Son tiempos complicados para apostar por el deporte, por la promoción de los jóvenes, y nos sentimos muy satisfechos de que el boxeo forme parte de sus preferencias e ilusiones. Sin duda, no se van a arrepentir de esta esfuerzo porque habrá una gran afluencia de público en La Gallera y, dentro del ring, también acompañará el espectáculo», augura Sarmiento, «convencido» del éxito organizativo y competitivo de la ocasión.

Las excelente previsiones se basan en la alta demanda de localidades, que no para de crecer conforme pasan los días, así como en la calidad que van a poner los deportistas elegidos para la ocasión. Zeus de Armas y Cristian Pérez, Sicario, los dos profesionales que encabezan el elenco, centran los focos y atenciones. Ambos protagonizarán las peleas profesionales (sus respectivos rivales se definirán en fechas venideras siempre dentro de unos estrictos parámetros selectivos) y asumen la responsabilidad de no fallar. Vienen de ganar en sus últimas apariciones, lo que les da un plus de confianza que esperan exprimir cuando se ajusten los guantes y llegue la hora de la verdad. «Cada oportunidad de ganar es importante para nosotros y esta velada motiva por todo. Sabemos que el público va a responder y que se espera mucho de lo que podamos hacer», coinciden a la hora de evaluar lo que viene.

De Armas y Sicario están llamados a dar muchas alegrías al boxeo canario si coronan sus carreras como se estima, pero no son los únicos nombres propios de una cita cuyo interés radica, también, en observar a incipientes estilistas que, sin ir más lejos, ya han podido lucir con la selección de Canarias en campeonatos nacionales, léase Danye Ortega.

Por si fuera poco, las dos peleas en categoría femenina también prometen al tiempo que cumplen con el propósito firme desde la Insular «de cuidar al máximo» a las féminas, también avaladas por destacadas figuras surgidas en los últimos tiempos.

«Se han reunido todos los condimentos para que los amantes del deporte y del boxeo acudan al llamamiento que hacemos. Van a tener a una nómina de boxeadores y boxeadoras de primer orden y que lo darán todo para premiar la asistencia y apoyo», enfatiza Sarmiento, volcado, junto a la Federación Insular que preside, en no dejar nada al azar y, en colaboración con el patrocinador, ultimar los flecos pendientes en los días que faltan para la cita más esperada.

Por lo pronto, los boxeadores afinan la puesta a punto sabedores que de ellos depende que todo salga como se espera y a la altura de unas previsiones inmejorables.

La Life Pro Nutrition viene en camino y la espera comienza a hacerse larga. Buena señal.