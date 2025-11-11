Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El PC del Almogarén, Álvaro Déniz, segundo de los maximos tumbadores. Pedro Reyes

Cristo Hernández 'Pollo del Callejón VI', líder de los máximos tumbadores

Lucha Canaria ·

Álvaro Déniz y Kevin Acosta completan los lugares de privilegio | Guaire Rodríguez y Yenedey Gil encabezan esta estadística en segunda y tercera

Pedro Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:40

Tras la disputa de la segunda jornada de la máxima categoría hay cambio en el liderato del trofeo de máximos tumbadores siendo ahora el líder, tras su gran actuación del fin de semana el PC del Almogarén, Cristo Hernández 'Pollo del Callejón VI' con siete puntos, seguido del PB del mismo equipo, Álvaro Déniz, con seis tumbados. Tercero es el PA del Castro Morales, Kevin Acosta, a los que le siguen el luchador del Gáldar Ybarra y antiguo líder Luis González y el DB del mismo equipo Alejandro Mendoza, con cuatro puntos.

En segunda categoría es Guayre Rodríguez del Unión Agüimes y el DB José Mendoza del Roque Nublo, con seis puntos los que encabezan la tabla clasificatoria. Tercero es el juvenil del Guanarteme, Soulemane Ndiaye, con cinco puntos al igual que el DA del Roque Nublo, Agustín González 'Pollo de la Herradura'. En la quinta plaza se encuentra Joan Lajo jr. con tres tumbados.

En tercera categoría después de tres jornadas disputadas, el primer clasificado sigue siendo el juvenil del Castro Morales, Yenedey Gil, pero ahora ha sido alcanzado por Juan Daniel Hernández del Unión Sardina y José Ramon Santana del Tinamar, todos con siete puntos. La cuarta posición es para el juvenil Kaled Cruz, del Castro Morales al igual que el DC del Tinamar, Jonathan Suárez, con cinco puntos.

canarias7 Cristo Hernández 'Pollo del Callejón VI', líder de los máximos tumbadores

