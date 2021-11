Aridany Romero: «Hay que crear más instalaciones deportivas, la demanda es mayor que la oferta existente»

Aridany Romero (12/8/1978, Las Palmas de Gran Canaria) es concejal por el PSOE y lleva el área de Deportes en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presidiendo también el Instituto Municipal de Deportes (IMD) desde 2015, aunque antes, cuando gobernaba el Partido Popular, ya estuvo en la oposición durante cerca de dos años.

- ¿Cómo ha cambiado el deporte en la capital durante el tiempo que lleva al frente de la Concejalía y del IMD?

- Allá por 2015 las políticas públicas que tenían por objeto promocionar la actividad física y el deporte no eran una prioridad y además fueron las primeras políticas en sufrir hachazos, hachazos siempre con gobiernos de la derecha. Ahora, con una crisis económica más potente, en la que incluso hubo un parón completo de la economía mundial, lo que ha hecho este Gobierno es fortalecer estas políticas, tanto en Deportes como en Cultura, porque generan empleo y riqueza. Si por aquel entonces recibíamos un organismo autónomo que había ido a menos, ahora sí, hemos pasado de poco más de cuatro millones a 12 el año pasado y a más de 18 en los próximos presupuestos. Nos quedan muchas cosas por hacer, el mantenimiento de instalaciones deportivas, crear nuevas, deslocalizarlas, llevarlas a los cinco distritos de la ciudad, seguir promocionando la actividad física, no podemos hablar solo de deporte, sino también de actividad física, de tener una vida saludable.

BALANCE POSITIVO«Quien mire con perspectiva estos seis años de mandato verá que hay un antes y un después» SUBVENCIONES«Casi el 70% va a la base; la promoción de la actividad física en los menores de 16 años es lo más importante»

-¿Y nota que se está reconociendo ese cambio del que habla?

- Se nos está reconociendo incluso fuera de nuestro territorio autonómico, el Consejo Superior de Deportes designó a Las Palmas de Gran Canaria como capital para la Semana Europea del Deporte y la ciudad representó a España en ese acto público para promocionar la actividad física y del deporte. Eso tiene que ver con que se está exportando todo lo bueno que se está haciendo. Las políticas públicas ahora forman parte del cuadro de mando, están dentro de la novena capital de provincia del país y eso nos satisface. Otro ejemplo fue que el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil ha designado a la ciudad para un proyecto piloto que visitó Pedro Sánchez este sábado que tiene como objeto promover la actividad física y el deporte pero también enseñar a comer saludablemente porque Canarias está en un ranking elevado en obesidad infantil, y no solo destinado a los niños sino también a sus padres y madres.

- Uno de esos grandes cambios de los que habla se ha dado en las instalaciones deportivas. ¿Qué se ha hecho para dar ese salto?

- Cuando llegamos en el año 2015 las instalaciones deportivas estaban en un estado calamitoso, cuando se reduce el presupuesto del IMD tiene unas consecuencias en su mantenimiento, conservación y seguridad. En cuatro años el PP se cargó el 25% del presupuesto, menos mal que no siguieron gobernando porque no sé qué serían de nuestras instalaciones deportivas. Actualmente en la ciudad tenemos 117 instalaciones deportivas de diversa índole, en el primer mandato aumentamos la inversión para el mantenimiento en cualquier instalación, por ejemplo en los rocódromos, donde los anclajes no estaban supervisados. Aquí se hacían inversiones y se tiraban en apenas cinco años porque no había mantenimiento. Nosotros hemos creado ese mantenimiento que posibilita que la inversión que se realiza dure más tiempo, por ejemplo en el césped de los campos. Quien mire con una cierta perspectiva estos seis años de mandato verá que hay un antes y un después, aunque es cierto que queda mucho por hacer, la gestión municipal está inacabada, sobre todo en temas de seguridad porque no podemos poner en peligros a nuestros hijos. A la ciudad le hacen falta más instalaciones deportivas, en dos semanas se inaugurará un campo de fútbol en El Lasso, hemos adjudicado ya el de La Suerte y el nuevo pabellón polideportivo de Jinámar. No es casual que invirtamos en Jinámar, por un lado porque queremos deslocalizar las instalaciones deportivas y hacerlas donde realmente hacen falta y en esa zona de la ciudad por sus condiciones económicas y sociales se requiere que la política deportiva tenga vigor y fortaleza para impulsar políticas públicas gratuitas, garantizar el acceso a las políticas que promueven la actividad física y el deporte y los hábitos saludables, desde los más pequeños a los mayores.

- ¿Y cómo está funcionando el capítulo de las subvenciones?

- En cuanto a las subvenciones tenemos muchas líneas de actuación. Casi el 70% va al deporte base porque la promoción de la actividad física y el deporte en los menores de 16 años es lo más importante. Cuando mejoramos las instalaciones deportivas municipales o cualquier proyecto deportivo es para el deporte base. Este año hemos pasado de 293.000 a 500.000 euros en las subvenciones para la promoción deportiva, pagar casi 55 euros, antes eran 29, por cada licencia deportiva que tenga cualquier club de la ciudad para que todo no recaiga sobre los padres o las madres. Gracias a estas ayudas algunos clubes han recibido más de 20.000 euros porque son clubes con muchos niños en sus cadenas, otros han recibido en torno a los 3.000 o 5.000 que en términos generales es casi la gestión de un semestre esas cadenas.

- Recientemente el SPAR Gran Canaria lanzaba un SOS, ¿cómo está esa situación desde el punto de vista del consistorio?

- La colaboración es con el SPAR Gran Canaria es de las más importantes por muchas cuestiones, por un lado porque es un equipo femenino y estamos completamente alineados y comprometidos con el trabajo de Domingo y Begoña desde la base. Tenemos niñas, incluso algunas nacidas en África, que son referencias a nivel mundial. El SPAR se beneficia de esas subvenciones a la base pero además tiene otra para el equipo profesional que además se incrementará de forma notable el próximo año.

- ¿Qué trato se le está dando a los deportes vernáculos?

- Los deportes vernáculos en el mandato entre 2011 y 2015 fueron los grandes olvidados. Las ayudas a los cuatro clubes de lucha canaria se han aumentado un 530%, eso muestra donde están enclavadas nuestras referencias para entregar a nuestros hijos esas tradiciones y seguir manteniéndolas. Por ejemplo, el Adargoma San José tenía la demanda histórica de un terrero cubierto y se lo hemos hecho nosotros pese a que se lo pidieron a todos los gobiernos, locales, insulares y autonómicos, pero nosotros cumplimos con esa demanda. Además tenemos una subvención nominada para el equipo femenino del Santa Rita, las actuales campeonas, porque estamos alineados con la diversidad en el género. En cuanto a la lucha del garrote, la petanca y la bola canaria ahí están todos los eventos que estamos promocionando, además de aumentar las subvenciones. Y en cuanto a la vela latina canaria estamos sufragando casi todos los gastos de las embarcaciones. Cuando llegamos al Gobierno habían nueve barcos, ahora hay 16, eso no es casual, hemos pasado de 1.000 euros a 6.000 por embarcación, incluso se puede sufragar si hay alguna avería grande a lo largo de la temporada. Lo que hemos hecho es ir de la mano con la Federación de Vela Latina Canaria, que está haciendo un trabajo importante y han atraído patrocinadores privados. Además estamos pagando íntegramente la promoción de los más pequeños, llevando los colegios al Muelle Deportivo para que los niños se suban a las embarcaciones, que vean que hay una disciplina deportiva que tiene que ver con el mar y con nuestras tradiciones.

- Este fin de semana se han celebrado en Gran Canaria dos grandes eventos, uno el 45 Rally Islas Canarias ERC que ha recuperado su protagonismo en la capital y, otro, el Gran Canaria Marathon que se ha ido a Maspalomas. ¿Cómo los valora?

- El Rally Islas Canarias es el evento deportivo más importante que hay en Canarias y está ligado a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a nuestro parque cerrado, y eso es porque la ciudad está preparada para hacer grandes eventos masivos. La ciudad se está examinando constantemente y con el rally la estamos promocionando en los cinco continentes, junto a Gran Canaria y Canarias en su conjunto. Queríamos formar parte de la competición y desde hace cinco años mostramos nuestros barrios, San Juan, El Batán..., nos mostramos a nivel mundial, estamos exportando a la ciudad. En cuanto al Maratón, viene bien que no siempre se haga en Las Palmas de Gran Canaria y que salga de ella y esté en Maspalomas. A la ciudad la afectaba de forma compleja, son 42 kilómetros lineales es complicado, es un impacto y un gasto y además afectando al normal desarrollo de la ciudad, yo creo que le viene bien al maratón y a Las Palmas de Gran Canaria, hay que plantearse qué evento se tienen que quedar en la ciudad, no la podemos cerrar cada 15 o 20 días porque eso tiene un coste. Ya veremos si en el futuro debe volver o no.

- En los últimos años Las Palmas de Gran Canaria está organizando continuos eventos de los mal denominados deportes minoritarios, ¿cómo se les valora desde la Concejalía?

- Canarias es una referencia mundial en muchos deportes de contactos cuando aquí estaban mal vistos pese a que hace mucho que, por ejemplo, en un deporte como el boxeo hemos tenido referencias mundiales y tenemos a uno de los mejores entrenadores del mundo, como Carlos Formento. Los deportes mal llamados minoritarios los estamos visibilizando, aportando recursos económicos y logísticos, hemos traído grandes eventos internacionales de judo, de taekwondo, artes marciales mixtas, boxeo... Es una labor importante promocionarlos. Por ejemplo la polémica que hubo con las instalaciones de béisbol, hay que entender a esos padres cuyos hijos quieren hacer esos deportes, esos padres también pagan sus impuestos y también tienen derecho a tener esas instalaciones y la respuesta es que esas niñas acabaron campeonas de España. Eso sólo se entiende si en tu casa tienes un niño o una niña que quiere hacer una disciplina deportiva y el gobierno municipal le dice que no se puede, que solo fútbol o baloncesto, eso no puede ser. Cualquier instalación deportiva, por pequeña que sea, se convierte de inmediato en un nuevo polo de atracción, los recursos públicos están para dar cabida al mayor número de disciplinas deportivas. Es que no sólo vamos a hacer un campo de béisbol, haremos también uno de fútbol, un polideportivo, un parque deportivo para las disciplinas deportivas alternativas, el mayor de Canarias, seguiremos rehabilitando las disciplinas deportivas. Vamos a invertir casi 16 millones, eso es focalizar bien la inversión y por ejemplo al campo de béisbol irá sólo 1,5 millones, un 10%, por tanto yo creo que esa disciplina se merece nuestros respetos, pero sobre todos esos niños y esas niñas.

- ¿Se han planteado crear algún Centro de Alto Rendimiento en la ciudad?

- Han sido muchas las peticiones y conversaciones iniciadas pero eso excede las competencias municipales. El Ayuntamiento no tiene capacidad para impulsar de manera autónoma los servicios que conlleva un Centro de Alto Rendimiento. Nosotros nos hemos puesto en contacto con Cabildo y Gobierno autónomo, además de con el presidente del Consejo Superior de Deportes, porque estamos abiertos a si cabe la posibilidad de crear algo relativo con los deportes de mar porque pocas capitales de provincia tienen una bahía capitalina para los deportes de mar como nosotros, además de tener una referencia como el Real Club Náutico de Gran Canaria. La zona de San Cristóbal puede ser un lugar de desarrollo, nosotros encargamos el desarrollo de esta idea, junto a la Federación Insular de Gran Canaria. Hay que hablar con Puertos Canarios, con Puertos del Estado, con el Gobierno autónomo. Nosotros estamos dispuestos, tenemos terrenos para ello, la ciudad, su marco, es incomparable y diferenciador, estamos dispuestos a poner recursos económicos. Si se establece esa posibilidad la ciudad está interesada en poner toda la carne en el asador, no de ser un actor invitado o secundario, sino para ser protagonistas. Excede en nuestras competencias normativamente, pero en el ámbito del mar estamos dispuestos porque somos una referencia, y quien quiera venir de la mano con nosotros nos vamos a unir a ese carro.

- A unos dos años para las próximas elecciones, ¿qué le queda por hacer?

- Fundamentalmente la creación de las nuevas instalaciones deportivas, la demanda es mayor que la oferta que puede soportar el IMD y es el elemento fundamental, dejar preparado un escenario, que ya nadie podrá cambiar, para seguir fomentando la actividad física y el deporte a través de las políticas públicas. Y también seguir mejorando la gestión porque somos un actor principal, antes éramos unos invitados. Ahora promovemos de manera autónoma una decena de iniciativas sin necesidad de ir de la mano de nadie, aunque lo hacemos también y encantados. Hemos cogido aire, autonomía, y estamos capacitados para seguir haciendo los retos que nos planteemos porque tenemos los recursos humanos, un cuerpo de la casa altamente motivado que en su día con el Gobierno del PP también fue duramente castigado, ahora se le ha garantizado sus condiciones porque son la mejor herramienta para poner en marcha las políticas públicas.

- Y llegado ese día, ¿por dónde pasa el futuro de Aridany Romero?¿Le gustaría repetir en el cargo o se plantea otros retos?

Yo estoy aquí casi por error, entré por la desgracia de un gran amigo mío, yo estuve en la oposición antes porque no podía compatibilizarlo con mi profesión. Actualmente no me lo planteo, yo creo que en 2023 mi ciclo creo que se termina en el Ayuntamiento, mi intención es tomar otros rumbos, y no hablo políticamente. En cualquier caso estoy al servicio de la organización, aquí nadie es importante ni imprescindible, lo importante es que el alcalde siga tomando las riendas de la ciudad. Creo que estamos ante un buen gobierno, en su día decían que si el tripartito iba a ser un desastre de deuda y mala gestión, que si se iba a caer el cielo sobre nuestras cabezas...nada de eso ha pasado, es cierto que se han cometido errores pero creo que los aciertos son superiores. Los concejales estamos aquí de paso y lo importante son estos ocho años, qué se va a quedar, qué se va a hacer y qué no va a poder hacer si pretenden hacer políticas de pasado de recortes de entender que las políticas deportivas públicas eran un elemento menor, el que venga detrás tendrá difícil hacer eso. Y en lo personal, aquí estamos de paso, lo importante es la institución, la organización, la ciudad, los servicios convenientemente gestionados, de manera honesta y creo que en 2023 me tocan otras cosas.