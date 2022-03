Confianza máxima en el vestuario de la UD: «Si ganamos en El Toralín, jugamos el playoff»

Nunca nadie debe dar por muerta a la UD Las Palmas, siempre capaz de lo peor pero también de lo mejor. La historia amarilla dice que nunca se rinde y que vive abonada al sufrimiento. Y, cuando todo hacía indicar que sucumbía y que pasaría el tramo final de competición entre la desgana y la falta de motivación, llega a la batalla de El Toralín a solo cuatro puntos de la Ponferradina, rival que actualmente marca la frontera del playoff de ascenso.

En el club y dentro del vestuario la confianza es máxima, sabedores de que los triunfos en casa del poderoso Valladolid (0-1) y en el Gran Canaria ante el Leganés (4-2) catapultan la moral y la ambición. La Unión Deportiva se sacudió el letargo y se quitó la presión de encima, luego de ver prácticamente cómo se despedía de sus opciones tras la dolorosa derrota en el recinto de Siete Palmas ante el Girona (1-3).

Pero resurgió, una vez más, la escuadra amarilla para volver a engancharse a la pelea. Y en el corazón del Gran Canaria lo tienen absolutamente claro. No hay ni medio gramo de duda. «Si ganamos en El Toralín, nos meteremos en el playoff de ascenso», confiesan fuentes del club, a la par que admiten que todos saben que «es el partido más importante de la temporada».

La plantilla lo tiene claro. Es más, sabe que en lo que va de 2022 ha logrado más triunfos lejos del archipiélago que en casa. Y estas dos victorias seguidas, con muy buen juego y madurez de candidato a todo, avalan que la escalada hacia la élite todavía es posible. «Si les ganamos, se derrumban. No van a aguantar la presión de tenernos detrás», insisten en el vestuario.

Además, los precedentes también arrojan aliento. Las Palmas, en las dos últimas visitas a Ponferrada no sabe lo que es perder. De hecho, cuenta un triunfo (0-2) y un empate (0-0). Y ahí no queda todo, pues de los últimos cuatro choques entre ambos conjuntos, el bagaje claramente favorece a los insulares, pues no conocen la derrota contra los del Bierzo, tampoco en Estadio de Gran Canaria (3-0 y 2-0). Antes, la Ponfe percutía en Segunda División B.

Al mismo tiempo, la Ponferradina acumula una racha negativa de cinco triunfos sin conocer el sabor de la victoria. Su último triunfo se traslada ya al 20 de febrero, hace más de un mes, cuando pudo vencer al Sporting de Gijón en El Molinón (2-3). Todo lo que vino después fue barro para los del Bierzo, con cuatro empates y una derrota, sumando tan solo cuatro puntos de 15 posibles. Pinchó en el campo del colista Alcorcón (2-2); luego cedió también en El Toralín ante el Ibiza de Paco Jémez (1-1); en Málaga tampoco le fue mejor (0-0); tropezó ante el Eibar, que jugaba con un futbolista menos, en casa (2-2) y la pasada jornada cayó con esperpento en Miranda de Ebro ante el Mirandés (3-1).

Mientras, en la casa amarilla la sonrisa luce con forma de poder. Los dos triunfos seguidos, sumando seis puntos de seis posibles, hacen que Las Palmas se tenga que trasladar a Ponferrada con la moral por las nubes y consciente de que se lo juega todo. Pero que va con menos nervios que el local y sabiendo que los números y precedentes también aportan cierta dosis de serenidad a la UD.

Encima García Pimienta parece haber dado con la tecla. Con la duda de si seguirá manteniendo a Coco en el once inicial o apuesta por la veteranía de Raúl Navas, y también con la incógnita de Moleiro, Clemente o Benito en el costado izquierdo, la alineación parece más que evidente.

No va a tocar lo que funciona, como hiciera después de asaltar Pucela. Salvo sorpresa en forma de lesión, Valles, Lemos, Eric, Cardona, Mfulu, Kirian, Viera, Jesé y Sadiku son fijos. Y el delantero albanés llega con la escopeta cargada y con ganas de más sangre.

Nunca se rinde esta UD y menos lo va a hacer sabiendo que la victoria en Ponferrada puede suponer estar en la promoción de ascenso cuando acabe todo.