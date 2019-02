Con Peñalba vuelve el equilibrio

Con el argentino en el once, la UD no pierde

El espigado centrocampista, que cumple su segunda temporada en las filas de la Unión Deportiva, se ha convertido en una de las columnas del técnico catalán. Desde que superó la lesión de rodilla que sufrió ante el Sevilla en el recinto de Siete Palmas en Primera División es inamovible en el once inicial. Disputó sus primeros minutos en el derbi canario ante el Tenerife (1-1), entrando casi al final del choque. Desde entonces, cuatro titularidades consecutivas y, con el transcurrir de los partidos, sumando galones y jerarquía en la pizarra de Herrera. Ante el Rayo Majadahonda (0-0) se estrenó de inicio e, incluso, aguantó los noventa minutos. Luego, ya en casa, volvió a salir de inicio en la contundente victoria ante el Osasuna (4-1). Ante el Nástic (0-0), en Tarragona, también. Lo mismo pasó contra el Real Zaragoza (1-1) hasta que fue expulsado por su exceso de temperamento y un error infantil.

Casualmente, desde su incursión en el equipo titular Las Palmas no conoce la rendición. Con el argentino en el once, los amarillos no pierden. Y el propio Herrera ha reconocido en infinidad de ocasiones que con Peñalba la UD gana en equilibrio y en saber estar.

El otro día, en la Costa del Sol, Javi Castellano tuvo que ejercer de único pivote y no desentonó el gemelo, aguantando los envites de N’Diaye y Keidi Bare e, incluso, atreviéndose con un sombrero en la frontal del área. Pero ni con su buena actuación en Málaga parece que pueda arrebatarle el puesto a un Gaby Peñalba que siempre que ha estado disponible ha sido el elegido por Paco Herrera.