Un Agüimes sin puntales dio la cara ante el Maxorata en la Liga del Cabildo de Fuerteventura

La Liga del Cabildo de Fuerteventura, Trofeo OPC, llegaba a su quinta jornada, donde el Unión Agüimes Cicar se enfrentaba al Maxorata, uno de los grandes favoritos al entorchado final. Los del sur de Gran Canaria no pudieron viajar con su puntal A Kevin Acosta, ahora que había mejorado su estado físico, fruto de la pandemia, además de su puntal C Ismael Déniz, Pollo de Moya IV, debido a una lesión.

A pesar de esas notables ausencias, los de Fernandín no le perdieron la cara al choque y obligaron a los de Tarajalejo a usar todo su arsenal para derrotarlos por 12-8. La luchada fue igualada al principio y cuando los locales tomaron ventaja, 4-2, la salida del destacado A lanzaroteño Andrés Carmelo Guillén, y del C grancanario Rafa Santiago, llegaron a equilibrar el choque, que se puso 8-8, cuando de manera sorprendente, Rafa Santiago le da las dos agarradas al puntal C de los verdillos, el grancanario Mahy Espino. Ahí ya Jorge Ávila utilizó todo lo mejor que le quedaba, y entre Saúl Jiménez, otro grancanario en sus filas, y el puntal A tinerfeño Eusebio Ledesma, sofocaron la rebelión y dejaron, como era lógico, los tres puntos en casa.

En otra de las luchadas de la jornada, el Unión Norte caía 11-12 con el Saladar de Jandía, que tuvo la baja de su puntal C Javier García. Los de Haría todavía no han puntuado, pero siguen compitiendo poniendo las cosas difíciles a los adversarios.

El choque se animó después de 4-6, con la salida del destacado A Raúl Peñate que lograba equilibrarlo con la ayuda del puntal C, Rayco Santana (9-9). En el momento clave, el puntal B visitante Cristo Hernández Pollo del Callejón VI le daba la segunda a Raúl Peñate (9-10) y las separadas entre Fernando Rodríguez con Jonay Alemán y Eric Rodríguez con Rayco Santiago, dejaron el definitivo 11-12.

Por su lado, el Unión Antigua aprovechó la suspensión de su choque con el Rosario para medirse al Tetir, luchada aplazada de la tercera jornada. El triunfo fue para los de Raimundo García por 9-12 y donde, en su reaparición, el puntal A Kiren González, le daba las dos al C Marcial Viñoly y el puntal C Efraín Perera, pudo con el puntal A Miguel Hernández El majorero, que llevaba tres puntos, en el último segundo por cango, dejando sentenciada la luchada. Rosario, Maxorata y Saladar de Jandía, con 9 puntos, y Unión Antigua, con 7, se destacan y se postulan como los que se jugarán el título.

Comenzó la Liga Insular de Lanzarote de Tercera

Después del Torneo Apertura, que ganaba el Tao ante Tinajo, dio comienzo este pasado fin de semana la Liga Insular de Lanzarote, con un choque en la cumbre, Yaiza-Tao, con triunfo de los primeros por 12-11, donde Cristian Morales pudo con el tridente visitante, Moisés Oliveros, Miguel Reyes y Rubén Barrios. Mientras, el San Bartolomé no tuvo problemas con un Tías, al que le faltan efectivos para igualar las luchadas (6-12). En el último encuentro, el Tinajo, otro de los favoritos, ganada al Norte de Haría por 8-12.