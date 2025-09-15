Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Así ha sido la rueda de prensa de Javier Guillén, director de La Vuelta
Podio improvisado en un parking del hotel

El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras

Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Tom Pidcock improvisaron una ceremonia alejados de los focos, en la que el cilclista Matthew Riccitello, del lsrael, recogió su maillot blanco al mejor joven

Josu García y Julia Fernández

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:27

La Vuelta tuvo un final abrupto: suspensión de etapa y también de la ceremonia del podio. Porque podio oficial no hubo, pero improvisado, sí. ... Las protestas para denunciar el genocidio en Gaza y contra el equipo Israel Premier Tech han puesto punto final a la carrera y han obligado a los Cuerpos de Seguridad del Estado a emplearse a fondo.

