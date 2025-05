Evenepoel y Almeida ceden tiempo a la fuga

Remco Evenepoel arrancó del grupo principal para alcanzar a Carthy y Bernard. Sin embargo, no consiguió ventaja suficiente para descolgar a sus adversarios directos en ... el Tour de Romandía y la incertidumbre creada por el movimiento originó el ataque de un quinteto que da un vuelco a la clasificación general de la prueba suiza y obligará a los favoritos a desenvolverse de otra manera. El belga está a 52 segundos del nuevo líder, el francés Alex Baudin, y Almeida, a 53.

Baudin, presente en la última edición de la Itzulia, encontró el premio que no buscaba. «De momento me río un poco del maillot amarillo. Y lo digo sin menospreciar a la carrera. Lo que deseaba de verdad era ganar la etapa. Tenía un plan, pero ha fallado y estoy decepcionado por no haber podido conseguir mi primera victoria en el World Tour», valoró.

En cambio, levantó los brazos Lorenzo Fortunato (Astana), el italiano de 28 años formado en las filas de Eolo que en el Giro de 2021 ganó nada menos que la etapa con final en el Monte Zoncolan. Sorprendió a sus compañeros de escapada con una arrancada casi bajo la pancarta del último kilómetro. Le valió.

La etapa de hoy se presume de transición la víspera de la llegada mañana a la cima de Thyon 2000, una larga ascensión de 20,7 kilómetros con una pendiente media del 7,7%.

En la Eschborn-Frankfurt alemana, Jon Barrenetxea firmó una interesante tercera plaza. Ganó al sprint Michael Matthews, que mantiene la punta de velocidad.

Anulada en Turquía

Por otra parte, la quinta etapa del Tour de Turquía, prevista entre Marmaris y Aydin sobre 151 kilómetros, quedó anulada ayer debido a las condiciones meteorológicas. La intensa lluvia y lo resbaladizo del asfalto empujaron inicialmente a la organización a neutralizar la carrera hasta el kilómetro 71. Sin embargo, llovía cada vez con mayor fuerza, aumentó la peligrosidad y cancelaron toda la jornada.