El norteamericano Isaiah Wong intenta encontrar la mejor opción ofensiva ante el CB Canarias. Emilio Cobos

Wong no teme al campeón: «Es una oportunidad para demostrar lo que valemos»

Liga Endesa ·

El escolta norteamericano confía en las posibilidades del Dreamland Gran Canaria para tumbar este domingo (11:30 horas) al Real Madrid, que está invicto en su guarida en el torneo doméstico desde marzo de 2024

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:32

Comenta

La hora de exhibirse en la mejor liga de Europa. Isaiah Wong (New Jersey, Estados Unidos, 28 de enero de 2001) se comprometió con el Dreamland Gran Canaria este verano después de adquirir experiencia en la NBA, en la G-League y, por último, en la Euroliga con el Zalgiris Kaunas lituano.

El escolta norteamericano, de 24 años y 1,90 metros de altura, demostró lo que puede aportar al cuadro entrenado por Jaka Lakovic, promediando 13,7 puntos y 12,2 créditos de valoración en los siete encuentros disputados durante la pretemporada del combinado claretiano, que finalizó con un balance de tres victorias y cuatro derrotas.

Ahora, se estrenará en la máxima competición nacional en la pista del vigente campeón Real Madrid este domingo (11:30 horas, en directo por La 2 de Televisión Española y por DAZN), una escuadra blanca que no pierde en su guarida en el torneo doméstico desde marzo de 2024.

«Es un gran inicio para nosotros, debutar contra un gran rival como Real Madrid. Es una oportunidad para demostrar lo que valemos, para demostrar que podemos competir con cualquiera en esta liga» argumentó ayer Isaiah Wong, al tiempo que añadió que «es una oportunidad para ver lo que podemos dar, en qué debemos mejorar y el nivel que podemos ofrecer».

El exterior de New Jersey recetó «jugar duro. Estamos aún en proceso de mejora, así que tenemos que concentrarnos y jugar unidos. Si lo hacemos, creo que podremos competir con cualquiera» para tener opciones en el Movistar Arena.

Asimismo, Isaiah Wong considera que el aspecto defensivo es «clave contra el Real Madrid y contra cualquier rival. Siempre hay que defender».

«Me siento capaz de defender a cualquier rival y está claro que el Real Madrid será un gran reto. Pero en cualquier partido debo demostrar que puedo defender. Es una cuestión de consistencia para mí», valoró.

El jugador formado en la Universidad de Miami se refirió a su compañero de posición Angola. «Estoy deseando ver al verdadero Braian cuando esté totalmente sano. En los entrenamientos ha ido mostrando poco a poco de lo que es capaz, siendo él mismo, como antes de la lesión. Cuando esté a tope, creo que ambos seremos una pareja muy peligrosa porque él puede crear y anotar, yo también… Espero que podamos dar buenas actuaciones», analizó.

